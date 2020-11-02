减负担 增活力 惠企利民

国家税务总局1日发布的最新数据显示，今年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元，达20924亿元。其中，今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费13659亿元，去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费7265亿元。

减税降费政策红利不仅实打实减轻了企业税费负担，增强了市场活力，而且有力支撑了我国经济快速恢复，服务了“六稳”“六保”大局。

工业经济稳步恢复，高技术产业蓬勃发展

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍：“税收数据显示，今年前三季度，全国工业企业销售收入同比下降0.9%，已基本恢复至去年同期水平，其中三季度同比增长9.2%，比二季度增速提高2.7个百分点。分行业门类看，制造业恢复态势最好，三季度制造业销售收入同比增长10.5%。”

制造业企业多为重资产企业，税务部门通过落实增值税留抵退税政策及时缓解企业阶段性资金压力，同时配合增值税降率等一系列政策助力制造业企业加速升级。

“税务部门及时为公司办理了2.84亿元的留抵退税款。有了政策支持，我们搞研发、快转型的信心更强了。”第一拖拉机股份有限公司财务总监姚卫东说。

国家税务总局数据显示，前三季度，全国高端装备制造业销售收入增长较快，汽车、专用设备、通用设备、仪表仪器、电气机械制造同比分别增长27.1%、25.3%、23.8%、18%和17.5%。高技术产业蓬勃发展，全国高技术产业销售收入同比增长12.6%，高于全部企业销售收入增速10.8个百分点，其中三季度同比增长22.1%，比二季度提高0.4个百分点，体现了新动能行业较强的增长动力。

吉孚汽车传动系统有限公司的会计邓丹喜算了一笔账：“企业技术研发最缺的就是现金流，今年前三季度仅是研发费用加计扣除一项，我们就享受税收优惠3339万元，还有增值税留抵退税3900多万元，企业‘钱袋子’一下就鼓起来了。”受益于减税降费政策，吉孚汽车的6项研发技术转化为专利成果，并顺利投入生产。

民营经济恢复步伐较快，居民消费复苏向好

一系列减税降费政策落地落实，民营企业活力持续增强。税收数据显示，今年前三季度，全国民营经济销售收入同比增长3.7%，高于全部企业销售收入增速1.9个百分点，其中三季度同比增长14.8%，比二季度增速提高3.2个百分点，反映出民营经济恢复步伐较快。

一季度新增订单近30亿元，二季度同比增长40%以上，三季度发货量再创新高，远东智慧能源股份有限公司业绩上涨的背后，离不开税费优惠政策的支撑。公司首席财务官刘凯介绍，今年以来，企业所得税减免1370万元，社保费减免1879万元，减税降费政策有力帮助了企业及时“回血”复苏。

居民消费复苏向好。国家税务总局数据显示，今年前三季度，全国批发零售业销售收入同比增长1%，年内累计增速首次实现正增长。其中三季度同比增长11.3%，比二季度增速提高1.7个百分点。零售业恢复迅速，三季度同比增长16%，反映居民实物消费稳步向好。

居民消费的复苏，还体现在餐饮市场上。税收数据显示，三季度餐饮行业销售收入同比增长10.3%。“2、3月份完全没有营业收入，最困难时税务部门送来了小规模纳税人减免增值税和社保费阶段性减免的‘大红包’，前三季度饭店享受各类税费减免12.45万元。”浙江临海市白塔桥饭店经理李胜利介绍，该饭店在二季度恢复到百万销售额的正常水平，三季度已实现正增长。

前三季度，全国新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的纳税人数量比去年同期增长7.5%，其中三季度同比增长26%，比二季度增速提高18.9个百分点，反映随着支持企业纾困解难、健康发展的政策措施落地见效，各类市场主体活力稳步恢复。

缩短退税时间，加快资金周转，外贸企业发展态势良好

“今年，税务部门及时落实出口退税、设备购置抵扣税等税收政策，大大缩短了退税时间，加快了资金周转，公司前9个月累计收到退税超8亿元。”深圳中电投资股份有限公司外贸副总经理程文术说，这笔税收优惠红利不仅稳定了企业运转，也传导至整个产业链。据悉，深圳中电累计已为客户代付材料款超过5亿元，有效缓解了珠三角地区600家中小型出口企业的资金压力。

今年以来，我国出台一系列税费优惠政策措施，帮助外贸企业盘活资金，积蓄发展动能。前三季度，全国出口企业购进货物服务金额同比增长4.8%，高于全部企业购进金额增速1.1个百分点。其中三季度同比增长16.8%，比二季度增速提高3.3个百分点，增长态势持续向好。

在帮助企业盘活资金的同时，税务部门充分发挥税收大数据优势，通过税务大数据平台，帮助出口企业积极谋求向内销转型。税收数据显示，前三季度，全国出口企业内销销售收入同比增长7.7%，高于全部企业销售收入增速5.9个百分点，出口企业内销市场份额由1月份的12.2%提升至9月份的13.8%。

北京国家会计学院教授李旭红认为，税收大数据等手段还能及时跟踪企业经营生产状况，及时化解现实困难，帮助各类主体了解政策、享受优惠，进一步打通产业链、实现良性循环。

蔡自力表示，下一步，税务部门将下更大气力落实纾困惠企各项减税降费政策，让“真金白银”切实惠企利民。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 10 版）

(责编：马昌)