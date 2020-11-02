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肉价连降9周 预计元旦春节肉价低于上年同期

于文静 叶婧

2020年11月02日08:01  来源：北京日报
 

　　近一段时间以来，一些地方猪肉价格下降，引起消费者关注。目前全国猪肉价格走势有何变化？生猪生产恢复如何？明年元旦和春节，百姓碗里的猪肉是否有保障？记者日前就此进行采访。

　　预计元旦、春节肉价低于上年同期

　　在济南市玉函路的银座超市“金锣冷鲜肉”销售柜台，销售人员告诉记者，近一段时间肉价降幅明显，柜台销售额也有所上升，目前每天销售额近8000元。

　　据农业农村部监测，今年以来随着生猪生产恢复，猪肉市场总体呈现出供应改善、价格振荡回落态势。

　　农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华说，生产方面，今年3月以来生猪出栏连续7个月环比增长，前期新增产能正在陆续释放。进口猪肉也在增加，1至9月进口量为328.6万吨，同比增长132.2%。价格方面，9月以来猪肉价格连续9周下降。

　　“目前集贸市场价格每公斤47.66元，比今年2月份的最高点低了11.98元，回落趋势明显。”农业农村部总经济师魏百刚表示，根据专家分析和测算，综合考虑生产恢复、进口、消费变化等因素，预计明年元旦、春节期间，猪肉供应量同比会增长约三成，价格总体将低于上年同期，不会出现价格大涨情况，“能够保障过年期间老百姓碗里不缺肉”。

　　前三季度生产恢复好于预期

　　魏百刚表示，今年以来各地落实生猪生产恢复扶持政策，加快养殖场户扩能增养，抓好非洲猪瘟常态化防控，前三季度生猪生产恢复好于预期。

　　据了解，前三季度全国新建投产了1.25万个规模养猪场，1.34万个空栏规模养猪场复养。到9月底，全国生猪存栏达到3.7亿头，恢复到2017年末的84%；能繁母猪存栏达到3822万头，恢复到2017年末的86%。

　　新希望六和股份有限公司相关负责人介绍说，今年公司探索和推广大棚养猪模式，严格进行基因鉴定保证种源质量，并将部分自育肥场临时改造成种培场，加快种猪培育。同时，积极研究和实践三元母猪回交技术，促进存栏种猪和自产仔猪数量快速提升。上半年已投入运营的项目产能达到1800万头。

　　在市场拉动和政策推动下，今年养殖场户补栏增养的积极性高，生猪生产持续恢复。据监测，今年9月能繁母猪存栏连续12个月增长，生猪存栏也连续8个月增长。

　　“特别是今年6月和7月，能繁母猪和生猪存栏先后实现同比增长，这是生猪生产恢复的两个重要拐点。”陈光华说，8月、9月增幅进一步扩大，“按照这个趋势，我们有信心实现全年生猪产能基本恢复到接近常年水平的目标。”

　　多措并举强化疫情防控

　　秋冬季是动物疫病多发时期，如何做好防控、确保来之不易的生猪生产恢复势头？

　　记者从农业农村部了解到，今年以来共有9个省份报告发生19起非洲猪瘟疫情，其中家猪疫情18起，野猪疫情1起。随着非洲猪瘟常态化防控措施逐步落实落地，养殖场户生物安全防护水平提高，养殖、调运、屠宰等环节风险得到了有效管控。

　　业内专家表示，目前全国非洲猪瘟疫情形势总体平稳，但也要看到，非洲猪瘟病毒已在我国定植，污染面较大，疫情点状发生的态势将在较长时期内存在。

　　“随着秋冬季气温降低，清洗消毒效果可能会受到影响，加上种猪、仔猪调运频繁，疫情发生和传播风险进一步增大，如果防疫措施不到位，不排除出现区域流行的情况，影响甚至阻断生猪生产加快恢复的进程。”陈光华说。

　　据了解，下一步，农业农村部将督促指导各地严格养殖、调运、屠宰和无害化处理等环节监管。坚持开展入场采样监测，结合11月份开展的秋防检查，督促各地落实防控措施。加快推进非洲猪瘟无疫小区建设，力争年底前建成一批高质量的无疫小区，带动养殖场户提升生物安全防护水平。新华社记者 于文静 叶婧

　　（据新华社北京11月1日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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