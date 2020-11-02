外媒：中国经济增长带动亚洲复苏

新华社北京11月1日电《参考消息》日前刊登源自路透社有关中国经济增长带动亚洲复苏的报道。报道摘要如下：

借着中国经济好转的东风，亚洲开始看到经济复苏的迹象。在报告世界首批新冠病例不到一年后，中国正进入一个新的增长阶段。

当前国际社会的注意力都集中在即将到来的美国大选以及阻止新冠病毒在美洲和欧洲传播的艰难努力之上，而中国已悄悄在多个关键领域取得了进步。

在疫情初期实施世界上最严格的封锁措施后，中国现在是国际货币基金组织预测的今年将实现经济增长的唯一主要经济体。

官方数据显示，中国经济在第三季度同比增长4.9%，而二季度增长3.2%。年初在中国疫情最严重并实行封锁措施时，经济收缩了6.8%。

澳大利亚西太平洋银行高级经济师埃利奥特·克拉克说：“基本细节表明，中国正在进入的新增长阶段将是强劲和具有韧性的。”

澳洲联邦银行的分析人士说：“在主要大宗商品消费国中，中国仍是唯一目前工业生产高于疫情前水平的国家。”

9月中国进口同比增长13.2%，其中半导体进口大幅增长，对韩国等经济体尤其有利。中国经济早早复苏也让日本松了一口气。今年到9月为止，日本对华出口猛增14%，是两年多来最大增幅，其驱动力是对有色金属、芯片制造设备和汽车的强劲需求。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)