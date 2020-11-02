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三季度民航业加速回暖

潘福达

2020年11月02日08:04  来源：北京日报
 
原标题：三季度民航业加速回暖

　　本报讯（记者 潘福达）今年以来，全球蔓延的疫情让航空运输业遭受重创。近日，中国国航、东方航空和南方航空等国内三大航空公司公布三季报，前三季度合计亏损266.8亿元。不过，从三季度数据看，三大航业绩回暖，航空业复苏曙光已经显现。

　　10月30日，国航披露的三季度财报显示，前三季度，国航营业收入为484.54亿元，同比下降52.99%；净亏损101.12亿元，同比下降249.54%。国航称，新冠肺炎疫情全球蔓延，航空运输业遭受重创。三季度以来，国内航空客运市场加快恢复，国际航线旅客运输规模仍处于低位。

　　根据东方航空公告，东航前三季度营收423亿元，同比下降54.71%；净亏损91.05亿元，同比下降308.50%。南方航空发布公告，前三季度营收653.5亿元，同比下降43.98%；净亏损74.63亿元，上年同期盈利40.78亿元，同比下降283.01%。

　　从单季度数据来看，国内民航业呈现加速回暖趋势。东航称，2020年第三季度，东航运输旅客2476.97万人次，较第二季度环比上升105.83%；客座率为74.43%，较第二季度65.29%环比上升9.14个百分点；实现营业收入人民币171.71亿元，归属于母公司股东的净利润人民币-5.63亿元，较第二季度业绩大幅改善。

　　与上半年业绩对比，进入第三季度，南航率先扭亏为盈。南航上半年净利润为-81.74亿元，故核算下来，其第三季度实现扭亏为盈，归属于上市公司股东净利润7.11亿元。国航与东航仍处在亏损状态，但净利润降幅明显收窄，7至9月份两家航空公司合计亏损12.33亿元，仅为上半年亏损总额的6.8%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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