创业板十一周年：871家上市公司 总市值突破10万亿元

从2009年10月30日首批28家公司集体挂牌，到11年后拥有871家上市公司、总市值突破10万亿元，步入注册制时代的创业板已筑成创新创业企业集聚地，成为推动中国经济高质量发展的一股重要力量。

深交所数据显示，截至2020年10月30日，创业板上市公司数量已达871家，占A股上市公司总数的21.42%，总市值10.40万亿元。创业板公司平均营业收入由2009年的4.74亿元增长至2019年的20.62亿元，年复合增长率超过15%。

11年来，承载着服务创新型成长型企业使命的创业板，有力推动了我国创新经济的发展。数据显示，创业板公司年平均研发强度超过5%，高新技术企业达802家、占比92%，战略性新兴产业企业达569家、占比65%，696家公司拥有国际或国内领先技术，超百家公司曾获国家科学技术进步奖，近百家公司拥有国家科技重大专项项目，200余家公司拥有国家重点研发计划项目。

宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科等一批具有示范效应的新经济标杆企业在创业板聚集。

作为创业板第一批上市公司，爱尔眼科对于资本市场在企业发展过程中的重大作用深有感触。爱尔眼科董事长陈邦表示，在爱尔眼科成为中国眼科行业一支重要生力军的努力过程中，上市起到了必不可少的关键作用。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对《经济参考报》记者表示，过去11年，创业板为中国民营企业及创新企业提供了专属的IPO平台，让创新就是创富的观念深入人心，并引领了中国创业创新的新潮流。

与此同时，投资者也分享到新经济成长的红利。记者获得的统计数据显示，创业板公司11年累计分红近1900亿元，占净利润比例超25%，累计实施股份回购121亿元，657家公司复权后股价较发行价涨幅超100%，投资者获得良好回报。

今年，创业板迎来发展历程中一次重大改革——试点注册制。2020年8月24日，首批18家创业板注册制企业顺利上市。截至目前，创业板改革并试点注册制开局良好，市场运行整体平稳。

步入注册制时代的创业板，正在以更加包容、开放的姿态，全力支持成长型创新创业企业发展，开启推进资本市场全面深化改革、服务经济高质量发展的新纪元。

改革征程未有穷期。近日，中办、国办印发先行示范区综合改革试点实施方案，明确支持深圳在资本市场建设上先行先试。深交所表示，改革仍在持续深入推进，越是行至水深处，越需要各方齐心协力，共同保障创业板注册制高质量运行，建设好深交所市场。

多方人士表示，期待创业板未来进一步提升服务实体经济能力。

康泰医学董事长胡坤表示，创业板注册制的实行，标志着中国的资本市场从此步入新的时代。发展就是硬道理，希望通过资本市场的良性循环，在创业板孕育、诞生更多的全球化伟大公司。

“未来的创业板应该与科创板共同携手打造中国版纳斯达克，创业板要有别于科创板，办出自己的特色。”董登新表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)