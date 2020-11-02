原标题：第三届进博会准备就绪 规模质量再上台阶

第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）即将启幕，目前各项筹备工作已基本就绪，其中在参展规模质量、采购商实力以及支持政策力度等多个方面都有突破。在日前的新闻发布会上，中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，将有数百项新产品、新技术、新服务在第三届进博会期间进行“全球首发、中国首展”，不少行业细分领域的“隐形冠军”也将展示其首发产品。

孙成海还表示，本届进博会参展企业质量更高。世界500强及行业龙头企业参展意愿更强，回头率超过70%，展览面积比上届增加14%，更有数十家企业已连续签约未来三届。药品、医疗器械、乳业、高端消费品、汽车、工业电气、工程机械等行业排名前十的知名企业大部分将在进博会精彩亮相。

各国企业积极参展，展览面积也进一步扩大。数据显示，本届进博会总展览面积比上届规模扩大近3万平方米，共设置食品及农产品展区、汽车展区、技术装备展区、消费品展区、医疗器材及医药保健展区和服务贸易展区等六大展区。“在今年特殊形势下，展览面积再度扩大，充分表明世界各国企业对中国市场充满信心和期待。”孙成海说。

在参展规模和质量提高的同时，采购团队也呈现诸多积极因素。孙成海说，在今年特殊形势下，本届进博会主动调控参展参会人员规模，重点邀请有明确采购意向的专业观众到会，即便如此，各地采购商报名仍积极踊跃，共组建39个交易团、近600个分团，注册单位11.2万家，注册人数达到40万人。

值得注意的是，本届进博会专业采购商实力雄厚。据了解，报名注册的采购商中，年营业额10亿美元以上的达到2238家，年进口额1亿美元以上的近1400家。采购商对各类展品服务均有较大需求，其中对技术装备、汽车和服务贸易的关注度较高。

另外，更大力度的政策支持也将为第三届进博会助力。孙成海介绍，多个国家部委在前两届的基础上，继续推出税收优惠、通关便利、市场准入等多项支持政策，有的加大支持力度或制定新的政策，如进博会展期内销售的进口展品税收优惠政策力度更大并常态化实施，将为展客商带来更多实惠。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)