“十四五”产业政策主线浮现 消费、科技、医药、新能源等赛道受关注

原标题：“十四五”产业政策主线浮现

数据来源：新华社，东吴证券研究所

刚刚闭幕的党的十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，这一影响未来五年中国发展方向的重要文件，也牵动着资本市场的神经。

从十九届五中全会公报看，“十四五”时期产业政策主线浮现。多家券商和投资机构表示，中长期来看，“科技＋消费”仍是市场主线，有望催生出更多投资机会。其中，消费、科技、医药、新能源等赛道颇受市场关注。

“双循环”主线贯穿

挖掘内需和消费潜力

数据显示，历次五年规划实施期间，重点战略行业相对于市场总体状况都会有较为出色的表现，这一相关性伴随着资本市场的发展和健全仍在增强。中金公司数据显示，“十一五”期间，电气设备、机械设备和医药生物大幅跑赢市场；“十二五”期间，被规划列为支柱性产业的文化传媒行业表现大幅领先市场，涨幅达213％，同期上证综指涨幅仅为33％；“十三五”期间，在全面建成小康社会的目标指引下，截至今年10月，食品饮料、家用电器、休闲服务等民生相关行业都大幅跑赢市场。

全会提出了“十四五”时期经济社会发展指导思想和必须遵循的原则，其中明确“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。有业内人士指出，在“双循环”新发展格局下，“增长潜力充分发挥，国内市场更加强大”尤为值得关注，强大的国内市场将成为国内国际“双循环”体系建设的关键。

在扩大内需方面，全会提出，坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，并提出，要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，全面促进消费，拓展投资空间。具体来看，包括“建设高标准市场体系”“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”“坚持实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略”等思路。

重阳投资指出，我国经济和居民收入历经多年高速增长培育，提振内需的条件已经具备，并且“双循环”体系启动和供给侧结构性改革的深入推进，也都需要强大的国内市场加以配合，才能形成有效的闭环。

伴随着消费结构的持续升级，内需潜力将不断被发掘。招商证券指出，居民需求已不仅满足于“填饱肚子”等基本的日常消费，对消费产品的质量、样式、功能等有着更多元化的需求。国泰君安强调，“全面促进消费”的政策抓手，不再是类似“家电下乡”这种需求端发力，而是要从“高质量供给”着手，由此带来的机会是本土、民族品牌崛起及其对海外高端品牌的替代。

中金公司指出，当前，国际形势复杂多变，未来五年主要依靠内需的大消费板块可能会有更稳定的表现，如典型的“纯内需”板块，包括建材、食品饮料、本土交运等。此外，东北证券认为，结合人口老龄化趋势，未来医疗消费需求将继续释放。

“新经济”加速迈进

科技创新构筑核心主线

全会公报将“关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列”列入二〇三五年基本实现社会主义现代化的远景目标，引起市场各方关注。

《经济参考报》记者在深交所互动易等投资者互动平台上看到，全会公报发布后，多家软件和信息技术服务业上市公司被问及其项目或产品是否涉及“十四五”规划，以及“在科技自立自强方面有哪些规划和布局”。

川财证券首席经济学家陈雳表示，当前我国技术动能持续升级，战略性新兴产业、高新技术产业成为经济增长的新动力。全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。预计“十四五”期间以数字经济、新能源、5G、工业互联网为代表的“新经济”有望加速迈进。

华泰证券分析师谢春生表示，科技自强的核心要义是核心IT技术的自主，包含几个方面：一是IT基础软硬件的自主，包括芯片、操作系统、数据库、中间件、服务器等核心部件的自主；二是行业应用软件的自主，与底层软件形成IT自主生态体系；三是过去在自主核心技术中被忽视的工业软件自主。科技和创新有望带动中国自主IT技术快速发展，各个IT环节和应用领域的国产化，有望为中国IT企业提供难得的历史发展机遇。

值得注意的是，今年5月印发的《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》提出，编制新一轮国家中长期科技发展规划。

中信证券指出，企业是科技创新的主体，推进产业基础高级化、产业链现代化，或将进一步完善“首台套”、财税激励、政府采购、金融支持等政策。国家中长期科技发展规划（2021-2025）可能于今年年底或明年年初公布，有望制定新一批国家重大科技专项，并对重点支持的战略性新兴产业和前沿领域重新进行系统性梳理。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)