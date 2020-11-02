A股三季度净利同比增长18%

A股上市公司三季报已经基本披露完毕。微观端企业的经营数据显示，疫情对于我国企业经营的影响正在消退，第三季度单季A股上市公司净利润同比实现了18%的增长，各板块业绩均出现显著改善，不少行业业绩实现由负转正。

Wind统计数据显示，截至11月1日记者发稿时，沪深两市共计有4066家上市公司公布了2020年三季报。上述4066家企业前三季度共计实现营业收入37.02万亿元，同比增长0.45%，实现归属于母公司股东的净利润3.13万亿元，同比下滑6.46%。剔除金融类企业后，其余企业营业收入和净利润则分别下滑1.04%和5.52%。4066家企业中，有1932家企业净利润同比出现下滑，占比47.52%。

从第三季度单季度的情况来看，企业经营情况出现显著好转。Wind统计数据显示，4066家企业今年第三季度共计实现营业收入13.47万亿元，同比增长6.89%，实现归属于母公司股东的净利润1.27万亿元，同比增长18%。4066家企业中，有1527家企业净利润同比出现下滑，占比缩减至37.6%。就环比增速来看，A股总体三季度单季净利润环比增速达到24.70%，剔除金融类企业三季度单季净利润环比增速则为25.78%，均创下2003年以来的新高。

分板块来看，各大板块企业营收和净利润第三季度均出现显著改善。招商证券研究指出，2020年前三季度，主板、中小板和创业板的累计净利润增速分别为-10.0%、18.7%和18.3%，单季度增速则分别为16.3%、28.7%和26.7%；累计营业收入增速分别为0.6%、6.7%和3.9%，单季度增速分别为6.2%、14.7%和10.8%。国盛证券研究则指出，现金流及费用率均显示，疫情冲击之后，企业经营活动不断修复，利率宽松的环境下企业融资也大幅改善，财务压力进一步减轻，研发也逐步开始恢复。

从行业来看，也出现普遍改善的情形。中金公司指出，结构上，上游行业第三季度业绩由负转正，中游行业增速相较二季度进一步加快，下游行业单季度增速相较二季度持平略缓，上游、中游、下游第三季度增长100%、19%、22%，前三季度净利润分别增长-31%、-8%、3%。受益于经济向上修复、国内复工复产深化、国际商品价格反弹的中上游周期性行业业绩增速显著好转，石油石化、煤炭、有色、钢铁、化工等三季度业绩增速均由二季度的负增长转正；新经济领域产业景气度继续向好或有所抬升，包括汽车、与新能源产业链相关的电气设备、部分消费电子龙头等；部分泛消费行业业绩向好或继续维持稳健增长，如家电、食品饮料、医药等。另外，航空机场、公路铁路物流、餐饮旅游、传媒受国内外疫情影响三季度增速仍为负增长，但是相比二季度下滑幅度已明显收敛；银行三季度整体业绩仍为小幅负增长，但相比二季度也有明显好转。

微观端企业的业绩情况，与宏观层面中国经济的持续复苏相互印证。国家统计局的数据显示，前三季度我国经济增长由负转正，国内生产总值一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。国家统计局新闻发言人刘爱华指出，不管是从需求端还是生产端，目前都处于不同程度的恢复和复苏过程中，表现在整体经济上，目前整体回升、持续稳定恢复的态势是比较明确的。中国经济整体向好的基本面没有发生变化。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)