人民网>>财经

A股三季度净利同比增长18%

2020年11月02日08:09  来源：经济参考报
 

　　A股上市公司三季报已经基本披露完毕。微观端企业的经营数据显示，疫情对于我国企业经营的影响正在消退，第三季度单季A股上市公司净利润同比实现了18%的增长，各板块业绩均出现显著改善，不少行业业绩实现由负转正。

　　Wind统计数据显示，截至11月1日记者发稿时，沪深两市共计有4066家上市公司公布了2020年三季报。上述4066家企业前三季度共计实现营业收入37.02万亿元，同比增长0.45%，实现归属于母公司股东的净利润3.13万亿元，同比下滑6.46%。剔除金融类企业后，其余企业营业收入和净利润则分别下滑1.04%和5.52%。4066家企业中，有1932家企业净利润同比出现下滑，占比47.52%。

　　从第三季度单季度的情况来看，企业经营情况出现显著好转。Wind统计数据显示，4066家企业今年第三季度共计实现营业收入13.47万亿元，同比增长6.89%，实现归属于母公司股东的净利润1.27万亿元，同比增长18%。4066家企业中，有1527家企业净利润同比出现下滑，占比缩减至37.6%。就环比增速来看，A股总体三季度单季净利润环比增速达到24.70%，剔除金融类企业三季度单季净利润环比增速则为25.78%，均创下2003年以来的新高。

　　分板块来看，各大板块企业营收和净利润第三季度均出现显著改善。招商证券研究指出，2020年前三季度，主板、中小板和创业板的累计净利润增速分别为-10.0%、18.7%和18.3%，单季度增速则分别为16.3%、28.7%和26.7%；累计营业收入增速分别为0.6%、6.7%和3.9%，单季度增速分别为6.2%、14.7%和10.8%。国盛证券研究则指出，现金流及费用率均显示，疫情冲击之后，企业经营活动不断修复，利率宽松的环境下企业融资也大幅改善，财务压力进一步减轻，研发也逐步开始恢复。

　　从行业来看，也出现普遍改善的情形。中金公司指出，结构上，上游行业第三季度业绩由负转正，中游行业增速相较二季度进一步加快，下游行业单季度增速相较二季度持平略缓，上游、中游、下游第三季度增长100%、19%、22%，前三季度净利润分别增长-31%、-8%、3%。受益于经济向上修复、国内复工复产深化、国际商品价格反弹的中上游周期性行业业绩增速显著好转，石油石化、煤炭、有色、钢铁、化工等三季度业绩增速均由二季度的负增长转正；新经济领域产业景气度继续向好或有所抬升，包括汽车、与新能源产业链相关的电气设备、部分消费电子龙头等；部分泛消费行业业绩向好或继续维持稳健增长，如家电、食品饮料、医药等。另外，航空机场、公路铁路物流、餐饮旅游、传媒受国内外疫情影响三季度增速仍为负增长，但是相比二季度下滑幅度已明显收敛；银行三季度整体业绩仍为小幅负增长，但相比二季度也有明显好转。

　　微观端企业的业绩情况，与宏观层面中国经济的持续复苏相互印证。国家统计局的数据显示，前三季度我国经济增长由负转正，国内生产总值一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。国家统计局新闻发言人刘爱华指出，不管是从需求端还是生产端，目前都处于不同程度的恢复和复苏过程中，表现在整体经济上，目前整体回升、持续稳定恢复的态势是比较明确的。中国经济整体向好的基本面没有发生变化。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved