北向资金持续流出 资金面短期承压

上周，随着大型企业IPO扰动和北向资金的持续流出，A股市场资金面依然处于短期承压状态。同花顺数据显示，上周（10月26日-10月30日），两市共计有利扬芯片、蚂蚁集团等七家企业进行了网上网下发行，募资总额达1354.44亿元，其中包括蚂蚁集团的1321.86亿元超大规模募资。此前一周IPO规模为176.48亿元。本周（11月2日-11月6日）两市还将有五家企业进行网上网下发行，包括金达莱、步科股份、宸展光电等。
互联互通方面，同花顺数据显示，尽管相比之前流出额有所减少，上周北向资金依然保持净流出态势。10月26日至10月30日，北向资金共有两天实现净流入，但明显小于其余几日的净流出额，累计净流出达到83.38亿元。其中，沪股通净流出58.34亿元，深股通净流出25.03亿元。实际上，10月以来，北向资金仅10月9日、12日、28日和29日共四日呈净买入态势。从活跃个股的情况来看，中国平安、中国中免等个股的净卖出规模较大。
融资融券方面，数据显示，截至上周四（10月29日），沪深两市融资融券余额为15260.57亿元，较前一交易日的15214.22亿元增加46.35亿元。从融资余额来看，上周两市融资余额保持在1.4万亿元左右，环比变动不大。融券余额则于10月28日再次突破1000亿元，并于10月29日达到历史新高1036.05亿元。从个券交易来看，期间融资净买入额较高个股有贵州茅台、科大讯飞、比亚迪等，从行业来看，食品饮料、化工和电气设备居于期间融资净买入额前列。
此外，本周将迎来超千亿元市值限售股解禁。同花顺数据显示，本周共有60家公司限售股面临解禁，合计解禁量为119.62亿股，其中包括中国联通于11月2日解禁的90.37亿股。按10月30日收盘价计算，总解禁市值达1362.63亿元。
另一方面，央行本周内的操作也值得关注。数据显示，本周公开市场到期共9100亿元，包括5100亿元逆回购，其中周一至周五分别到期500亿元、1000亿元、1200亿元、1400亿元、1000亿元，此外还有4000亿元MLF将于11月5日到期。此前的10月26日至10月30日，央行累计进行5100亿元逆回购以及500亿元国库现金定存操作，共实现公开市场宽口径净投放2400亿元。
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