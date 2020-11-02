税务总局：前三季度全国新增减税降费超过2万亿元

人民网北京11月2日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元，达20924亿元。

其中，今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费13659亿元，去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费7265亿元。减税降费政策红利不仅实打实减轻了企业税费负担，而且有力支撑了我国经济快速恢复，为实现前三季度经济增幅由负转正作出积极贡献。

工业经济稳步恢复 高技术产业蓬勃发展

工业经济是国民经济的主导，更是国民经济高质量发展的重要支撑。

据国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍，税收数据显示，今年前三季度，全国工业企业销售收入同比下降0.9%，已基本恢复至去年同期水平，其中三季度同比增长9.2%，比二季度增速提高2.7个百分点。分行业门类看，制造业恢复态势最好，三季度制造业销售收入同比增长10.5%。

工业经济的恢复发展离不开制造业的稳步回升。制造业企业多为重资产企业，税务部门通过落实增值税留抵退税政策及时缓解企业阶段性资金压力，同时配合增值税降率等一系列政策助力制造业企业加速升级。

国家税务总局数据显示，前三季度，全国高端装备制造业销售收入增长较快，汽车、专用设备、通用设备、仪表仪器、电气机械制造同比分别增长27.1%、25.3%、23.8%、18%和17.5%。与之相对应的是高技术产业的蓬勃发展。全国高技术产业销售收入同比增长12.6%，高于全部企业销售收入增速10.8个百分点，其中三季度同比增长22.1%，比二季度提高0.4个百分点，充分体现了新动能行业较强的增长动力。

居民消费复苏向好 餐饮行业扭负转正

国家税务总局数据显示，今年前三季度，全国批发零售业销售收入同比增长1%，年内累计增速首次实现正增长。其中三季度同比增长11.3%，比二季度增速提高1.7个百分点。此外，零售业恢复迅速，三季度同比增长16%，反映居民实物消费稳步向好。

居民消费的复苏，直接体现在餐饮市场，数据显示，受疫情影响最为严重的餐饮行业，在国内疫情得到控制后也得到了加快恢复，三季度同比增长10.3%，餐饮行业实现扭负转正。

除了餐饮市场，国庆中秋双节期间同样“火爆”的还有各地旅游景点。在以“天空之镜”闻名的青海茶卡盐湖景区，节日期间共计接待游客17.92万人次，同比增长了28%。

“景区再次飘红，离不开国家政策的扶持，离不开税务部门优质服务。”青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司负责人李健康介绍，税务部门通过“非接触式”“一对一”精准辅导，帮助企业申请享受多项税收优惠政策共计927万元，其中仅社保费一项就减免约200万元。利用这些资金，茶卡盐湖景区新增了“浪漫天镜”“千映慕雪”等观景场所。

民营经济持续领跑 市场主体多头并进

民营经济在我国经济发展中占有非常重要的地位，随着一系列减税降费政策的落地落实，民营企业活力持续增强。税收数据显示，今年前三季度，全国民营经济销售收入同比增长3.7%，高于全部企业销售收入增速1.9个百分点，其中三季度同比增长14.8%，比二季度增速提高3.2个百分点，反映出民营经济恢复步伐较快。

远东智慧能源股份有限公司是全国电线电缆龙头企业之一，一季度，企业新增订单近30亿元，二季度同比增长40%以上，三季度发货量再创新高。逆市上涨的背后，离不开税费优惠政策的支撑。公司首席财务官刘凯介绍，今年以来，企业所得税减免1370万元，社保费减免1879万元，减税降费政策帮助企业及时“回血”复苏。

企业是经济发展的“细胞”，无论是对冲疫情影响还是推动高质量发展，都需要每一个经济“细胞”活力充分释放。前三季度，全国新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的纳税人数量比去年同期增长7.5%，其中三季度同比增长26%，比二季度增速提高18.9个百分点，反映随着支持企业纾困解难、健康发展的政策措施落地见效，各类市场主体活力稳步恢复。

外贸企业态势良好，出口退税蓄力添利

今年以来，我国出台一系列税费优惠政策措施，帮助外贸企业盘活资金，积蓄发展动能。前三季度，全国出口企业购进货物服务金额同比增长4.8%，高于全部企业购进金额增速1.1个百分点。其中三季度同比增长16.8%，比二季度增速提高3.3个百分点，增长态势持续向好。

在帮助企业盘活资金的同时，税务部门充分发挥税收大数据优势，通过税务大数据平台，帮助出口企业积极谋求向内销转型。税收数据显示，前三季度，全国出口企业内销销售收入同比增长7.7%，高于全部企业销售收入增速5.9个百分点，出口企业内销市场份额由1月份的12.2%提升至9月份的13.8%。

蔡自力表示，下一步，税务部门将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，加快税务部门职能转变，以更扎实举措、下更大气力落实纾困惠企各项减税降费政策，不断优化办税缴费服务，让减税降费的“真金白银”切实惠企利民，激发各类市场主体活力，更好服务“六稳”“六保”大局，助力构建新发展格局。

(责编：车柯蒙、杨曦)