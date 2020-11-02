人民网>>财经

进博会“医食住行”保障到位 上海张开热情的双臂

仇逸、杨恺、周蕊、陈爱平、王辰阳、兰天鸣

2020年11月02日09:33  来源：新华网
 

　　新华社上海11月1日电题：进博会“医食住行”保障到位，上海张开热情的双臂

　　新华社记者

　　第三届中国国际进口博览会即将开幕，40万专业观众将齐聚上海，共同见证中国经济活力和开放决心，同时体验“医食住行”的精细周到。上海正张开热情又令人安心的双臂，全力以赴举办一场安全、精彩、富有成效的国际博览会。

　　检测、消毒，严格防疫更安心

　　数据滚动比对确保持证人员健康状况符合要求、两道测温过滤线、测温验证功能融合……上海在原有城市服务保障措施的基础上，再叠加疫情防控举措，本届进博会全面落实“全程闭环管理、全链条可追溯、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消”。

　　上海市卫健委指定33家医院作为进博会定点医院；完成场馆内5个医疗站、12辆救护车以及临时观察处置点等布局设计；组织开展场馆的室内空气检测、集中空调检测等。结果显示，馆内病媒生物密度控制水平已达国家A级标准。

　　“我们医生、护士、志愿者组成的团队将在3号医疗站提供服务。”上海交通大学医学院附属同仁医院于亦鸣主治医师说，“大家都经过专门培训，并储备了防护服等各项设备物资。”

　　12项消毒指引、专业消杀团队，展会期间场馆内每晚进行全面消毒，上海市疾控中心主任医师朱仁义告诉记者，展馆、会议室、厕所、餐厅……消毒工作全覆盖，更细化到每一个门把手、水龙头，“我们将在观众离场后工作到深夜，既保证消毒效果，也减少第二天消毒剂的残留和对人体的危害。”

　　进博会期间，每天将有100多名红十字志愿者在5个红十字救护服务点、4个医疗站点和各场馆内提供现场救护服务，场馆内还配备60台自动体外除颤器（AED）。

　　本届进博会还将有一支爱国卫生和健康促进专职志愿者队伍，开展疫情防控宣传，提醒场馆内参展者和工作人员戴口罩、勤洗手、保持社交距离、维持无烟环境等。

　　人员、物品，入境参会更便利

　　上海市公安局出入境管理局在全市20个出入境办证点的基础上，开放驻国家会展中心（上海）境外人员服务站，为境外参展、观展人员及其团队成员和家属提供政策咨询和出入境办证的“一站式”服务平台。境外参展、观展人员因前期布展和后续商务洽谈需要延长在沪停留期的，在国家会展中心现场就可完成。

　　上海海关加强进博会入境人员和进境展品监管，在继续保持往届进博会推出的各项通关便利化措施基础上，对于参展人员进出境积极推动“智慧旅检”建设，扩大进境托运行李物品“先期机检”试点，推广进境人员健康申报电子化等。

　　上海机场边检站在浦东国际机场口岸开通14条进博会边检专用通道，其中有8条位于浦东国际机场2号航站楼边检入境大厅；选派业务骨干承担专用通道查验任务，安排“百人外语志愿服务队”民警值守咨询引导岗位。

　　自10月8日以来，德国、波兰、丹麦、捷克、瑞典、西班牙等国家展品密集从洋山港入境。上海洋山边检站将防疫环节前置到船舶航行阶段，边等候船舶靠港，边开展信息排查，在船舶抵港前便能准确判定涉疫风险；同时优化船舶入境查验流程，组建服务先锋队，在边检办证大厅设立进博服务专窗，优先保障载运展品船舶的边检手续办理。

　　出行、吃住，全力以赴“越办越好”

　　闪亮的红色车厢、可爱的熊猫“进宝”……上海久事公交巴士三公司介绍，除了开通3辆进博会主题专车外，公司还配备40辆保障用车，对85名驾驶员进行了针对性培训。

　　上海市道路运输管理局副局长蔡敬艳表示，今年进博会坚持集约出行和公交优先，进一步提升交通保障的精细化和观众的体验度。强生出租公司驾驶员沈云飞将第三次参与进博会交通保障工作，他专门在车内准备了“百宝箱”，装有晕车药、充电线、纸巾、笔、垃圾袋等。

　　上海市交通保障部门为“进得来、出得去、行得畅、防疫好”做好了部署安排，包括对核心线路实施最高运力配置，将电动化、智能化、网联化的新车型作为公交接驳线的主力车型，组建了2500辆规模的新能源进博会专属保障车队，设置周边临时停车场共计20处，可提供大车位1500多个、小车位1700多个等。

　　记者在参加第三届进博会城市服务保障综合演练的必胜客餐厅看到，这里严格遵循“单向就座”的要求，人均用餐面积提升至3平方米。除了提供更安全的就餐空间，本届进博会还将上海早餐工程的流动餐车引入了场馆；在76家固定餐饮商户、日最大供餐量达到12万份的基础上，将设置14个临时供餐点，每日可额外供应餐食约4万份，提供中西式餐饮品类超过50种。

　　为确保来宾“住得下、游得好”，上海面向1151家进博会接待宾馆酒店部署推进“科技赋能 无忧入住”保障服务举措。文旅部门指导宾馆酒店确保体温检测设备、免洗洗手液等防疫物资充足；酒店明确提示并严格查验来宾“行程码”“健康码”等，依托大数据落实疫情精准防控。（记者仇逸、杨恺、周蕊、陈爱平、王辰阳、兰天鸣）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved