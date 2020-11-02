新华社上海11月1日电题：进博会“医食住行”保障到位，上海张开热情的双臂

新华社记者

第三届中国国际进口博览会即将开幕，40万专业观众将齐聚上海，共同见证中国经济活力和开放决心，同时体验“医食住行”的精细周到。上海正张开热情又令人安心的双臂，全力以赴举办一场安全、精彩、富有成效的国际博览会。

检测、消毒，严格防疫更安心

数据滚动比对确保持证人员健康状况符合要求、两道测温过滤线、测温验证功能融合……上海在原有城市服务保障措施的基础上，再叠加疫情防控举措，本届进博会全面落实“全程闭环管理、全链条可追溯、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消”。

上海市卫健委指定33家医院作为进博会定点医院；完成场馆内5个医疗站、12辆救护车以及临时观察处置点等布局设计；组织开展场馆的室内空气检测、集中空调检测等。结果显示，馆内病媒生物密度控制水平已达国家A级标准。

“我们医生、护士、志愿者组成的团队将在3号医疗站提供服务。”上海交通大学医学院附属同仁医院于亦鸣主治医师说，“大家都经过专门培训，并储备了防护服等各项设备物资。”

12项消毒指引、专业消杀团队，展会期间场馆内每晚进行全面消毒，上海市疾控中心主任医师朱仁义告诉记者，展馆、会议室、厕所、餐厅……消毒工作全覆盖，更细化到每一个门把手、水龙头，“我们将在观众离场后工作到深夜，既保证消毒效果，也减少第二天消毒剂的残留和对人体的危害。”

进博会期间，每天将有100多名红十字志愿者在5个红十字救护服务点、4个医疗站点和各场馆内提供现场救护服务，场馆内还配备60台自动体外除颤器（AED）。

本届进博会还将有一支爱国卫生和健康促进专职志愿者队伍，开展疫情防控宣传，提醒场馆内参展者和工作人员戴口罩、勤洗手、保持社交距离、维持无烟环境等。

人员、物品，入境参会更便利

上海市公安局出入境管理局在全市20个出入境办证点的基础上，开放驻国家会展中心（上海）境外人员服务站，为境外参展、观展人员及其团队成员和家属提供政策咨询和出入境办证的“一站式”服务平台。境外参展、观展人员因前期布展和后续商务洽谈需要延长在沪停留期的，在国家会展中心现场就可完成。

上海海关加强进博会入境人员和进境展品监管，在继续保持往届进博会推出的各项通关便利化措施基础上，对于参展人员进出境积极推动“智慧旅检”建设，扩大进境托运行李物品“先期机检”试点，推广进境人员健康申报电子化等。

上海机场边检站在浦东国际机场口岸开通14条进博会边检专用通道，其中有8条位于浦东国际机场2号航站楼边检入境大厅；选派业务骨干承担专用通道查验任务，安排“百人外语志愿服务队”民警值守咨询引导岗位。

自10月8日以来，德国、波兰、丹麦、捷克、瑞典、西班牙等国家展品密集从洋山港入境。上海洋山边检站将防疫环节前置到船舶航行阶段，边等候船舶靠港，边开展信息排查，在船舶抵港前便能准确判定涉疫风险；同时优化船舶入境查验流程，组建服务先锋队，在边检办证大厅设立进博服务专窗，优先保障载运展品船舶的边检手续办理。

出行、吃住，全力以赴“越办越好”

闪亮的红色车厢、可爱的熊猫“进宝”……上海久事公交巴士三公司介绍，除了开通3辆进博会主题专车外，公司还配备40辆保障用车，对85名驾驶员进行了针对性培训。

上海市道路运输管理局副局长蔡敬艳表示，今年进博会坚持集约出行和公交优先，进一步提升交通保障的精细化和观众的体验度。强生出租公司驾驶员沈云飞将第三次参与进博会交通保障工作，他专门在车内准备了“百宝箱”，装有晕车药、充电线、纸巾、笔、垃圾袋等。

上海市交通保障部门为“进得来、出得去、行得畅、防疫好”做好了部署安排，包括对核心线路实施最高运力配置，将电动化、智能化、网联化的新车型作为公交接驳线的主力车型，组建了2500辆规模的新能源进博会专属保障车队，设置周边临时停车场共计20处，可提供大车位1500多个、小车位1700多个等。

记者在参加第三届进博会城市服务保障综合演练的必胜客餐厅看到，这里严格遵循“单向就座”的要求，人均用餐面积提升至3平方米。除了提供更安全的就餐空间，本届进博会还将上海早餐工程的流动餐车引入了场馆；在76家固定餐饮商户、日最大供餐量达到12万份的基础上，将设置14个临时供餐点，每日可额外供应餐食约4万份，提供中西式餐饮品类超过50种。

为确保来宾“住得下、游得好”，上海面向1151家进博会接待宾馆酒店部署推进“科技赋能 无忧入住”保障服务举措。文旅部门指导宾馆酒店确保体温检测设备、免洗洗手液等防疫物资充足；酒店明确提示并严格查验来宾“行程码”“健康码”等，依托大数据落实疫情精准防控。（记者仇逸、杨恺、周蕊、陈爱平、王辰阳、兰天鸣）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)