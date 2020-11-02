原标题：第三届进博会，“江苏采购”来了

11月4日，举世瞩目的第三届中国国际进口博览会将在上海隆重开幕。江苏交易团以“突出精准、提高质量、保持前列”为总体目标，各项参会筹备工作已基本就绪。江苏交易团相关负责人表示，将充分发挥“准主场”优势，展示江苏开放大省良好形象，确保各项工作继续走在地方交易团前列。

1.9万家单位7.3万人踊跃参会

今年的进口博览会，我省参会工作起点高、启动早、成效大。

省委、省政府高度重视进口博览会参会工作，对参会工作提出具体要求。相关各方全力以赴做好筹备工作，组建江苏交易团，13个设区市分别设立交易分团，省卫健委、省国资委、苏宁集团设立专门交易团，形成了横向协作、纵向联动的工作机制。

突出招商重点。江苏交易团秘书处举办全省报名培训会议，启动采购商参会工作，认真梳理出全省重点进口企业名单，提高招商工作的精准度。省工信、科技、交通、住建、卫健、国资、工商联等部门加强条线发动，形成整体工作氛围。全省共有1.9万家单位报名参会，报名人数7.3万人。

省商务厅会同中国国际进口博览局分别在南京、南通举办两场展前对接活动，130余家省内企业参与对接。省商务厅还先后组织近60家省内企业赴上海参加9场进口博览局宣介、培训，加强采购商与参展商的对接交流。

充分考虑疫情走势这一重大不确定因素，我省毫不放松抓好常态化疫情防控。省卫健委牵头，按照“一会展一方案”要求，制定疫情防控工作方案，成立工作专班。交易团各成员单位和各交易分团严格执行相关规定措施，把防疫工作要求体现在各个专项方案、各个环节中。

“自选动作”彰显江苏特色

本届进口博览会，我省在积极组织企业洽谈采购的同时，努力通过配套活动提升参会效果，放大溢出效应，精心安排务实做好一系列“自选动作”。

省政府将举办3场重大配套活动。江苏开放创新国际咨询会议已举办两届，今年将继续由省商务厅会同省有关部门承办，重点围绕江苏全方位扩大开放与高质量发展进行交流；南京市、苏州市将分别就自由贸易试验区发展、中新服务贸易合作承办相应配套活动；相关设区市将举办18场配套活动，服务推动构建“双循环”新发展格局。

宋锦织造技艺、苏式檀香扇子、苏式红木家具、南京云锦等江苏元素都将绽放在进博会这一超级舞台。

“第三届进博会增加了国家级步行街这一展示项目，江苏展区中，一批中华老字号和非物质文化遗产将集中展示。”省商务厅流通处人士介绍，从国家会展中心(上海)的西登陆厅一进去，就是国家级步行街，江苏展区是第一个，位置绝佳，面积达到250平方米。

“公司组织了13人的队伍现场布展，我们一定向全球展示‘最靓一面’。”10月30日，接通记者电话时，吴江鼎盛丝绸有限公司营销总监戴广玉正在国家会展中心（上海）布展现场。“我们的自主品牌‘上久楷’是江苏百年老字号，目前已有70多款产品被外交部选作国礼。今年，我们设置了宋锦文化展示体验、APEC服装专区、宋锦礼盒、文创（工艺品）等展示板块。”

“上久楷”还在现场复原搭建了一台宋锦古花楼木织机。“展会期间，每天都会有宋锦织造表演，重现古时手工织锦场景，展示‘寸锦寸金’的非凡技艺，两位工匠一来一往穿梭打纬，现场织出进博会会标的宋锦图案。”戴广玉说。

苏州市山水丝绸有限公司是江苏展区的另一家参展企业，曾凭借多功能蚕丝被荣获“2010年上海世博会创新奖”。董事长曾炳海说，江苏丝绸文化闻名海内外，现场将会带来最重磅的蚕丝制品、真丝家纺等展品，同时设置了互动区域，让观众现场体验原生态的手工蚕丝被制作。

协同发力更好展示江苏形象

采购成交额是衡量进口博览会成效的重要标准，而疫情下取得好的成交效果，需要付出更多努力。

江苏交易团全力加强采购服务，与中国银行、中国进出口银行、太平洋保险等单位沟通，丰富采购商金融、保险等服务内容，提升服务水平。

省卫健委交易分团认真开展成员单位进口医用设备采购意向统计调查工作，摸清参展商产品及各级医疗卫生机构医用设备采购需求情况，引导医疗机构提前对接设备生产商，以团体采购方式进行签约谈判，进一步提升医疗机构诊疗水平和服务能力，争取更大利益空间。

省国资委交易分团梳理分析各企业近年来境外采购情况以及前两届进口博览会采购成交情况，有针对性地指导省属企业挖掘采购潜力，安排采购计划，发掘推介优质境外合作企业，提前对接。展会期间，对企业采购签约情况加强跟踪指导，促进更多项目成交，更多了解世界先进技术和优质产品，扩大与境外优秀企业的交流合作。

南京交易分团认真梳理参会企业特点，主动对接国外重点参展企业，了解重点展商展品信息以及金融信贷等配套服务需求，为参会企业提供对接渠道。

苏州交易分团强化数据分析，以进口商品为索引，筛选潜在采购商作为重点邀请对象，增强采购商的代表性和广泛性，推进撮合配对，最大程度释放采购需求。

南通交易分团发挥专业协会功能，加强中小企业邀请，跟踪服务首届和第二届进口博览会成交企业，积极促进成交。（邵生余 许海燕）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)