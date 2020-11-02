高通孟樸：进博会传递了中国与世界共享发展的信息

图为高通（Qualcomm）中国区董事长孟樸。（受访者供图）

“2019年进博会以来，我们全力支持中国合作伙伴在智能手机领域的产品开发、技术测试和国内外业务拓展。”高通（Qualcomm）中国区董事长孟樸在接受人民网专访时表示，自2019年进博会以来，高通进一步加强了5G商用的实践，加强了与中国伙伴的合作。

“上届进博会有超过7万人参观了高通展位，这让我感受到中国政府、产业、观众对于新技术的热情，感受到了大家对于新应用、新业态、新发展趋势的敏锐观察。”孟樸说，中国拥有的巨大经济潜力、广阔市场、强大制造产业和创新能力，正在影响和带动世界范围内5G的发展。

据介绍，2020年进博会期间，高通将扩展和深化与中国伙伴的合作，从产学研用、人才培养、科技创新等纵深维度，围绕协同创新平台、技术研发、高端人才培养及科研成果产业化等方面协力发展。

“这是进博会连续举办的第三年，尤其是在今年疫情全球蔓延的特殊背景下，更彰显了本届进博会的特殊意义。”他说，进博会的举办说明了中国在有序推进疫情防控常态化方面做得越来越好，也向世界展示了中国继续加大对外开放，与世界各国共享发展机遇的决心。

孟樸表示：“面向未来，我们将进一步加深与中国产业的合作，通过我们的技术为更多的产业赋能，不仅是智能终端领域。”

他认为，尽管2020年充满挑战，但从全球来看，信息技术行业依然是今年市场表现较好的领域之一。在中国，信息技术、数字经济无论在疫情防控，还是经济恢复增长方面都发挥了关键作用，增强了中国经济乃至整个社会发展的韧性。

“中国巨大的发展潜力和市场规模优势、经济的持续稳步恢复与发展，以及中国进一步推动对外开放和经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的政策和决心，都让我们备受鼓舞。”孟樸说，高通将一如既往秉承“植根中国、分享智慧、成就创新”的理念，对中国经济的未来发展充满信心。（实习生 赵安妮）

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