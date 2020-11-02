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大山里走出"唱诗班" 点燃“一千零一夜”最美人间烟火

2020年11月02日14:43  来源：人民网-财经频道
 

　　10月30日晚，由快手联合江苏卫视倾力打造，中国联通冠名的2020年度娱乐盛典“一千零一夜”大型晚会在江苏卫视和快手账号“一千零一夜”（快手ID：40300048）直播间同步播出。据悉，本场晚会快手官方直播间观看总人数达9008万，直播间互动总量达1.34亿次，最高同时在线人数达315万，预约直播总人数达到3100万。

　　区别于传统晚会，本场晚会的一大亮点和特色即是星素同台，通过“明星大咖+快手达人”的跨界合作，众多经典作品被重新诠释和演绎，全场几乎每一个节目都与快手用户、快手核心价值观、快手元素进行了深度融合。其中，由郎朗钢琴伴奏，周深和快手达人天籁小水井合唱团共同带来的“海妖吟唱”经典曲目《大鱼》和《Scarborough Fair》更是让人眼前一亮。

　　说到天籁小水井村合唱团，很多人并不了解，其实早到2012年就登上了春晚的舞台，这些从布满老土房的村落里走出来的一群人，从2002年到现在，从普通的苗族农民成为了家喻户晓走出国门的合唱团，16年来一直坚持着不忘初心，他们的歌声仍然保留了从1937年相传下来最初的演唱形态。用苗文填写的歌词和融入了苗族民间音乐元素的歌声，让这支合唱团具备了不可复制的独特性。

　　小水井合唱团成员中年龄最大的60岁，最小的只有16岁，可以说是老少齐上阵。合唱团里的成员们都没有经过专业训练，都是凭借与生俱来的好嗓子、好乐感，加上平时爱唱爱练习，演绎出原生态的歌曲。

　　据富民县小水井苗族农民合唱团团长张天良介绍，小水井村是一个只有140多户人家、500多人的贫困村，十八世纪以后，来自于西方的古典音乐、巴罗克音乐传到了这里，通过口口相传的形式，当地的苗族农民通过美声唱法来演唱这些歌曲，反映出他们内心真善美的东西，同时也形成了一个非常重要的文化价值，也一直传承到了现在。

　　“如今的小水井村已经发生了翻天覆地的变化，从住的那种茅草屋、土夯墙，到现在已经是几乎每家每户都是一个小别墅，从出山上街要走路到现在几乎都有小轿车。最重要的是，小水井合唱团这些年把苗族村民的形象带到更广阔的世界当中，出省、出国，把我们自身的这种形象向全世界进行了展示。”张天良表示，小水井村合唱团平时排练的都是亨德尔、贝多芬、巴赫等古典音乐大师的作品，包括复调、变调、大调、小调，一声部、二声部、三声部、四声部，组成非常复杂，给人辉煌、博大之感。

　　“今年，我们也在尝试通过更多的渠道了解我们的文化，为此，我们也积极尝试与快手这样的平台进行了合作，结果发现我们的内容在年轻人群体里传播速度非常快，他们非常喜欢这种文化形式，短短不到一年的时间，我们在快手的粉丝就已经超过了100万。” 张天良指出，未来，我们会考虑通过快手平台做一些直播内容，当然也会借助快手平台，也探索一些扶贫帮困新模式，让当地农民的生活变得越来越好。

　　“快手平台除了星光璀璨，也有人间烟火。”北京快手科技有限公司副总裁、扶贫办公室主任宋婷婷表示，天籁小水井合唱团保留了100多年来当地口口相传的演唱形态，使得西方音乐与东方民族音乐文化相融合，走出国门，向世界展示了最精彩的中国少数民族文化。我们一直关注着各种各样的人和故事，他们在快手平台上成长和发生。他们有的找到一生要从事的事业，有的得到更多的人生机会，有的则看到更加广阔的世界。他们在各自领域潜心深耕，不被外界的声音、世俗上的流量为王的规则打扰，从没怀疑过脚下的路。

　　宋婷婷指出，三年来，通过积极探索“短视频、直播 扶贫”方向，系统性开展扶贫项目，逐步开展“打开快手·发现美丽中国”等合作计划，大力推动贫困地区脱贫攻坚。

　　据介绍，9年以来，坚持普惠的价值观，对乡村地区给予了公平的资源分配。据平台数据统计，从2019年6月至2020年6月，中国有2570万人从快手平台获得了收入，其中，664万人来自贫困地区，在中国贫困地区，每4人中就有1位活跃快手用户。快手在贫困地区记录生活的视频总数超29亿条，点赞数超950亿次、播放量达16538亿次。

　　快手希望拥抱每一位用户、每一种内容、每一种生活，以更加开放的姿态面对内容、面对大众，以更加主动的心态来服务大众、帮助大众一起连接每一个人。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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