原标题：东海警方联动快手封禁近百个非法摩托车商家账号

打着“7000买宝马摩托车、一个月工资秒提川崎大牛“的幌子，被害人被骗子极具迷惑性的吆喝和视频作品牵着鼻子走，一步步落入骗子精心设计的圈套，最后换来一辆拼装报废摩托车才意识到被骗。近日，江苏省东海县公安局破获了多起利用网络平台售卖二手摩托车实施诈骗的案件。

日前，湖北石首男子万某某在快手上发现一个名叫“东海县凯辉摩托车销售有限公司“的商户，账号发布了大量二手摩托车的视频。新车动辄十几二十万元的宝马大排量摩托车，在这个商户这里只要六七千元就能拿下，酷爱骑行的万某某一下子被吸引住了。

图为非法商家展示的二手摩托车

“你们不挂小黄车（官方购物车）吗？靠谱么？”“我们不挂车，但请放心，车绝对没问题，保证手续齐全。”在商户老板马某伟的一再承诺和引导下，一开始心存疑虑的万某某渐渐放松了警惕，添加了商户的微信号，一步一步陷入了马某伟精心设计的圈套里。商定好价格后，万某某要求货到付款，但马某伟拒绝了这个合理要求，要求万某某看到物流信息就要支付购车全款。看到车已经在路上，购车心切的万某某没多想，就向马某伟支付了7000余元购车款。没过几天，让万某某大吃一惊的是，他收到了一辆与商定车型不符、由报废车零部件拼装而成的摩托车，车辆手续也都是伪造的，根本无法正常上牌上路行驶。万某某立即找马某伟沟通，但后者却以各种理由拒绝退货退款。意识到被骗后，万某某赶紧报警求助。

接到报警后，东海县公安局刑侦大队迅速展开核查工作。9月9日，办案民警将犯罪嫌疑人马某伟抓获归案。经讯问，马某伟对快手、抖音等平台发布大量二手摩托车视频，诱使被害人添加微信，进而实施诈骗的犯罪事实供认不讳。经查，马某伟还涉及其他8起二手摩托车诈骗案，涉案金额达4万余元。目前，马某伟因涉嫌诈骗罪已被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理中。

近年来，随着网络直播平台的快速发展，非法拼装报废摩托车等非法交易由线下转到线上，并形成在网络平台上进行售卖的黑产链条。“从单个个案来看，案值并不大，但受害人众多遍布全国各地，影响恶劣。”东海县公安局刑侦大队相关负责人指出，此类违法犯罪不但严重损害受害人的生命财产权益，同时还给道路交通安全造成重大威胁。为了避免此类案件的发生，东海警方“线上线下”齐抓共管。一方面，根据辖区实际情况，组织基层民警开展普法宣传工作，提醒商户规范经营，发布警方提醒，提高群众防止诈骗意识水平。另一方面，保持严打态势，加大对此类违法犯罪行为打击力度，坚持露头就打，发现一起，查处一起。同时，深入开展“净网2020”行动，东海警方积极联动快手等平台进行线上专项治理，目前已同步封禁近百个二手摩托车诈骗商户网络账号。

图为被封禁的非法二手摩托车商家账号

快手平台相关负责人表示，平台一直对诈骗犯罪持零容忍态度，积极配合公安机关开展打击整治工作。接到东海警方联合打击二手摩托车诈骗犯罪的需求后，快手平台高度重视，迅速组织专人跟进并封禁了大量涉案商家账号。

“前期由于此类案件迷惑性强，犯罪嫌疑人引流至第三方平台实施交易，平台不易进行监测和封堵。”快手有关负责人表示，目前快手平台已与东海县公安局建立快速协查机制，积极对接公安机关办案需求，不断升级风控模型，配合公安机关对诈骗犯罪进行围追堵截。同时，提醒平台广大用户，网络交易一定要选择正规官方购物渠道，不轻易相信低价诱惑，受骗后要第一时间报警求助。（通讯员：东景）

(责编：毕磊、夏晓伦)