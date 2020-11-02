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中南建设前三季度营收净利双增 负债率仍保持行业低位

2020年11月02日16:16  来源：中国网
 

　　10月29日晚，中南建设(000961.SZ)正式发布2020年三季报，报告显示，公司2020年1-9月实现营业收入458.6亿元，同比增长12.0%；归属于上市公司股东净利润36.8亿元，同比增长62.7%，加权平均净资产收益率15.78% ，同比提升3.56个百分点。

　　其中今年第三季度公司业绩增长亮眼。单季度实现归属上市公司股东净利润16.3亿元，同比增长71.7%。权益净利润率10.12%，同比上升4.72个百分点。

　　2020年以来，中南建设牢牢把握“稳增长、出利润、保安全”的发展目标，提升主业盈利能力，改善财务结构和融资能力，稳步实现“用确定性穿越新常态”的战略主张。

　　得益于公司高质量发展不断取得新突破，中南建设获得多家评级机构的青睐。今年9月，国际权威评级机构穆迪宣布，将公司主体信用评级(CFR)从B2提升至B1，10月，标普也将中南建设长期发行人信用评级从“B”上调至“B+”，展望稳定。

南通CBD实景图　　

　　规模利润并重 疫情影响协同修复

　　今年三季度以来，全国房地产市场恢复节奏加快，重点城市商品住宅成交量和成交价格向平稳过渡。中南建设积极修复疫情带来的影响，业绩规模和利润均迎来超预期增长。

　　2020年1-9月，公司实现归属于上市公司股东净利润36.8亿元，同比增长62.7%，权益净利润率8.03%，同比上升2.50个百分点，公司加权平均净资产收益率15.78%，同比增加3.56个百分点。

　　中南建设表示，利润大幅上升主要得益于房地产业务结算规模增加。今年前三季度，公司实现房地产合同销售金额1430.9亿元，销售面积1070.4万平方米，同比分别增加10.1%和4.5%。

　　其中，第三季度房地产业务迎来“丰收”：公司房地产销售金额617.0亿元，同比增长26.5%，销售面积461.3万平方米，同比增长21.5%；增速分别比第二季度进一步提高7.6个和8.6个百分点。

　　随着房地产竣工交付规模高增，第三季度公司房地产业务结算收入108.9亿元，结算毛利率30.25%，比今年上半年提高10.85个百分点。今年1-9月，中南建设房地产累计结算业务收入317.2亿元，同比增长11.5%；结算毛利率23.13%，比2020年上半年上升3.73个百分点。

　　值得一提的是，截至三季度末，公司合并报表范围内已售未结算资源金额达1266.7亿元，是前三季度结算收入的3.99倍，为未来业绩增长奠定了坚实基础。

　　同时，中南建设建筑业务也抓住发展机遇，积极复工投产。1-9月，公司累计新承接项目合同总金额209.8亿元，同比增长2.9%。其中3亿元以上项目22个，占新增合同额的58%。

　　逆境中，中南建设完美呈现了双轮驱动的协同优势，进一步增强了公司业绩的稳定性和持续性。

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　　经营杠杆驱动 财务结构持续改善

　　2020年前三季度，受益于公司周转速度与净利润率的良性改善，中南建设财务结构和融资表现显著优化，股东回报效率持续提升，公司的管理红利开始释放。

　　三季报显示，公司总负债率相对2019年末下降1.75个百分点，降低至89.02%。同时中南建设总负债中主要反映收到购房客户现金还未确认收入、基本没有经营风险的合同负债达1266.7亿元，占公司全部负债的41.78%。有鉴于此，公司剔除有关负债之后计算的负债率51.83%，继续在行业中保持低位。

　　另一方面，第三季度末公司有息负债绝对规模仅807.8亿元，在类似销售规模的房地产公司中保持低位。其中短期借款和一年内到期的非流动负债259.6亿元，在全部有息负债中占比32.14%。

　　此外，随着项目结算规模提升，中南建设经营现金流表现优异。今年1-9月公司经营性现金流入1074.7亿元，是一年内到期的各类有息负债(含期末应付利息)的4.1倍。三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额7.1亿元，连续超过3年保持正值；在手货币资金299.0亿元，比2019年末增加17.7%，快于有息负债增速。公司负债规模小，偿债能力强，实际经营风险低。

　　上述优异表现也引来评级机构的关注。10月9日，标普将其对中南建设的长期发行人信用评级从“B”上调至“B+”，并将其对该公司未偿高级无担保票据的长期发行评级从“B-”上调至“B”。

　　稳健经营的同时，中南建设分别于2018年及2019年实施了两轮股票期权激励计划，自上而下完善的激励机制与高效的组织架构相得益彰，展现了公司对于未来发展的坚定信心。

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　　土储布局积极 释放强劲发展动力

　　前三季度，中南建设在土储方面稳扎稳打，实现战略清晰、高效运营、布局合理“三连击”。

　　目前，中南建设已进入内地110个城市，覆盖全国东部多数人口密集省份，开发项目聚焦长三角区域、珠三角区域、山东、福建以及中西部核心城市如沈阳、西安、长沙、武汉、成都、重庆、昆明、贵阳、南宁等。

　　公司坚守深耕聚焦的布局战略，持续增加核心城市布局力度。前三季度，中南建设新增项目70个，规划建筑面积合计1033万平方米，平均地价约4800元/平方米，低于2019年约5200元/平方米的水平。公司聚焦长三角、珠三角以及内地核心城市的战略布局进一步完善。

　　截止9月底，公司房地产业务在建和未开工项目442个，在建开发项目规划建筑面积合计3160万平方米，未开工项目规划建筑面积合计1270万平方米，继续保持全国房地产开发企业16强，行业地位稳固。

　　标普评价认为，中南建设在长三角地区拥有强大的市场知识和专业知识，对疫情后的市场需求更具弹性。同时，标普也充分肯定了中南建设在促销售增长、积极去杠杆化、提高经营规模等方面的成效。

　　未来，中南建设将坚持高质量增长，确保经营安全，提升盈利能力，创造产品价值。面对逐步打开的成长空间，公司将继续提升投资价值，合理布局高效运营，为股东和投资者带来更多惊喜。

厦门九锦台

(责编：许维娜、毕磊)
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