约旦家族企业：进博会是零距离接触中国市场的宝贵契机

新华社安曼11月1日电（记者冀泽）约旦家族企业穆尼尔·苏赫蒂安集团常务董事迪玛·苏赫蒂安日前在接受新华社记者采访时表示，在中国驻约旦大使馆的帮助下，企业将参加第三届中国国际进口博览会，期待借此机会拓展中国市场。
苏赫蒂安说，企业将在进博会上展示旗下品牌的防疫清洁用品。她表示，尽管中国市场存在同类竞品，差异化竞争仍能给企业带来商机。
“中国拥有广阔市场空间，消费者需求多元。我们的产品注重质量和用户体验，在约旦和中东地区长期处于领先地位，一定可以满足部分中国消费者的需求，给他们带来不一样的使用体验。”苏赫蒂安说。
在苏赫蒂安看来，进博会是双向平台，不仅是展示产品和零距离接触中国市场的宝贵契机，也让她期待在此发现适合引入约旦市场的中国产品。
苏赫蒂安是其家族企业第三代经营者，对中国历史文化特别感兴趣，希望带领企业深耕中国市场。此前，穆尼尔·苏赫蒂安集团已在中国设立了办事处并向中国出口部分产品。
展望未来，苏赫蒂安看好中国经济发展前景，坚信中国市场蕴含着巨大机遇。她表示，期待约旦和中国不断深化合作，约旦企业能成为中国市场的长期参与者。
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