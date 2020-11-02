敏捷集团启动首届徒步活动

原标题：每一步都用心 敏捷集团“益”起徒步为梦想助力

10月31日，一场主题为“每一步都用心”的敏捷集团2020徒步活动在广州番禺大夫山森林公园精彩启动。本次活动吸引了包括敏捷集团社区业主、客户、员工以及热爱运动的社会各界人士在内的1000余人参与，开启了一场“运动+公益”的用心徒步之旅。

用心徒步之旅欢乐开启

在开幕仪式上，敏捷集团副总裁陈蕾致辞表示：“秉承‘用心，生活就很美’的品牌主张，我们在此举行首届徒步活动是对初心的追溯，是敏捷集团溯源美好人居价值的坚持。本次徒步是一场树立信心、保持童心、考验耐心的活动，希望大家通过徒步振奋精神，向美好生活继续出发。同时也可以为公益出一份力，支持“陌上阳光”计划，让我们的每一步都用心、都更有意义。”

敏羊羊担任领走员 用心传递健康生活理念

作为敏捷集团首席用心生活官的敏羊羊在本次活动中惊喜亮相，与出席嘉宾一同担任徒步领走员。它是敏捷集团IP吉祥物，以用心生活、热爱生活的态度，向社会传递出绿色健康的生活方式和运动理念。

敏羊羊担任徒步领走员

汗水与热情挥洒，激情与梦想交织。本次徒步活动兼具趣味性与挑战性，设置8公里的挑战线路和3.5公里的体验线路。同时在徒步过程中，主办方还用心设置了三处打卡点、趣味游戏通关和创意拍照，也贴心地为徒步爱好者准备了补给点。

“益”起行走 为梦想蓄力

徒步结束后，现场还举行了敏捷集团代表本次徒步活动所有参与者代表向广州市番禺区慈善会敏捷慈善基金捐赠报名费的捐赠仪式，获得了大家高度关注。此外，活动设置“爱心捐步”环节，徒步者通过“每捐出一万步，敏捷集团将配捐100元”的标准，通过线上小程序捐出自己的爱心步数。据了解，本次线上捐步敏捷集团捐出的善款已达50万元，将用于“陌上阳光”计划公益项目，支持山区困境学子圆梦。

在现场扶贫农产品的展销摊位上，来自敏捷集团结对帮扶的梅州五华县扶贫农产品，如健康绿色的桑芽菜、茶籽油、红薯粉丝等齐齐亮相，吸引人们纷纷以购代捐、带货回家。

22年来，敏捷集团始终保持一颗永远年轻、不断创新的赤诚之心，不断提升产品品质和服务，创造人居美好新生活。这次 “健康+公益”的户外运动，更是深度诠释了敏捷集团多年来对城市、对居者、对品质的用心。用行动为梦想助力，让每一步都用心。

(责编：许维娜、毕磊)