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新能源汽车产业发展规划发布

2020年11月03日05:11  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京11月2日电  （记者邱海峰）国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，提出到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

　　《规划》部署了提高技术创新能力、构建新型产业生态、推动产业融合发展、完善基础设施体系、深化开放合作等5项战略任务，包括提升动力电池、新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力，加快车用操作系统开发应用，促进能源消费结构优化、交通体系和城市智能化水平提升，加快推动充换电、加氢等基础设施建设等。

　　《规划》要求，落实新能源汽车相关税收优惠政策，优化分类交通管理及金融服务等措施，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持，给予新能源汽车停车、充电等优惠政策。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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