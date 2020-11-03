前三季新增减税降费超2万亿元

本报北京11月2日电 （记者汪文正）日前，国家税务总局发布数据，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元，达20924亿元。其中，今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费13659亿元，去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费7265亿元。减税降费红利直达市场主体，切实减轻了企业税费负担，有力支撑了国民经济快速恢复。

数据显示，今年前三季度，全国工业企业销售收入同比下降0.9%，已基本恢复至去年同期水平；全国批发零售业销售收入同比增长1%，年内累计增速首次实现正增长；全国民营经济销售收入同比增长3.7%，高于全部企业销售收入增速1.9个百分点。

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，税务部门将加快职能转变，以更扎实举措、下更大气力落实纾困惠企各项减税降费政策，不断优化办税缴费服务，让减税降费的“真金白银”切实惠企利民，激发各类市场主体活力，更好服务“六稳”“六保”大局，助力构建新发展格局。

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