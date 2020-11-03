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1—9月我国企业承接服务外包合同额增长11.4%——

服务外包成稳外贸重要力量

2020年11月03日05:11  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京11月2日电  （记者王俊岭）日前，商务部发布了今年1—9月我国服务外包产业发展情况。最新数据显示，2020年1—9月，我国企业承接服务外包合同额9876.4亿元人民币，执行额6834.9亿元，同比分别增长11.4%和14.8%。其中，承接离岸服务外包合同额5889.8亿元，同比增长9.5%，执行额4143.2亿元，同比增长14.7%，拉动服务出口提升3.7个百分点，成为稳外贸的重要力量。

　　商务部服贸司负责人表示，前三季度服务外包呈现5大特点：

　　一是集成电路和电子电路设计、生物医药研发等高价值服务快速增长。1—9月，我国承接集成电路和电子电路设计外包离岸执行额284.9亿元，同比增长46.7%；承接医药和生物技术研发外包离岸执行额309.8亿元，同比增长26.1%。

　　二是美国、中国香港等重点市场增长较快。1—9月，我国企业承接美国、中国香港、欧盟、日本、新加坡和韩国离岸外包执行额分别为923.4亿元、728.4亿元、651.9亿元、364.1亿元、233.4亿元和209.3亿元，同比分别增长21.5%、18.3%、9.7%、7.8%、26.9%和22.8%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额729.3亿元，同比增长11.7%。

　　三是长三角、京津冀等重点区域继续引领发展。长三角区域1—9月承接离岸服务外包执行额2150.1亿元，同比增长10.2%，占全国51.9%。京津冀地区1—9月承接离岸外包执行额339.1亿元，同比增长32.8%。

　　四是民营企业发展较快。1—9月，民营企业承接离岸服务外包执行额988.5亿元，同比增长24.7%，高于全国平均增速10个百分点。

　　五是吸纳就业成效明显。1—9月，服务外包产业新增从业人员56万人，同比增长24.7%，其中大学以上学历34.4万人，占比达到61%。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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