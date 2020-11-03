企业对社保降费最认可

工信部中国中小企业发展促进中心近日对外发布的《2020年全国企业负担调查评价报告》（以下简称《报告》）显示，2019年以来，一系列优化营商环境、减轻企业负担的政策措施取得了积极成效，企业发展环境得到进一步改善。特别是今年以来，面对新冠肺炎疫情冲击影响，国家出台的一系列援企稳企助企政策效果显著，企业反映社保和医保费减免缓征政策对企业支持效果最好，含金量最高。

《报告》对全国31个省（区、市）的5478家企业开展问卷调查，其中，中小微企业共占89%。结果显示，反映2019年总体负担较重的企业占比（43%）较上年（45%）下降2个百分点；反映负担较上年减轻的企业占比（26%）与上年（26%）持平。

调查显示，营商环境不断优化。对营商环境满意和非常满意的措施分别是当前开办企业和工商注册登记信息变更便利度、获得电力供应便利度和知识产权保护，企业占比分别为91%、89%和89%。企业负担显著改善。2020年三季度反映总体负担增加的企业占比降至53%，较前两季度（一季度93%；二季度84%）大幅减少。其中，纳税负担得到显著改善。下调制造业和交通运输业等行业税率、进一步实施小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除政策、深化增值税改革等措施，纳税负担下降明显，特别是小微企业受惠最明显。缴费负担连续降低，进一步压缩收费项目数量、完善清单制度，政府性基金收费项目、各级涉企行政事业性收费项目每年都在逐步减少。

《报告》反映，企业普遍希望在经济尚未实现全面恢复和企业生产经营存在较多困难的状况下，对一些力度大、效果好的降成本政策能够延续实施。一方面，呼吁继续延长今年出台的各项税费优惠政策时限，同时降低融资成本和拓展融资渠道；另一方面，继续降低企业用能、用地和物流成本，取消不必要的审批手续降低制度性交易成本等。

结合企业诉求，《报告》建议进一步优化营商环境，加大降低市场准入门槛力度，加快部分涉企法律法规修订，以营造良好的法治化营商环境，完善政策评估制度，研究制定建立健全的政策评估制度。同时，通过充分发挥“互联网+”、加强行业组织和服务机构的纽带作用，加快高质量公共服务体系建设，减轻企业负担，激发市场主体活力。此外，要切实减少涉企收费“事项”，加强治理涉企收费长效机制建设，加大依法推进清理拖欠工作力度，切实减轻企业负担。

据介绍，此次《报告》以企业纳税、缴费、制度性交易、融资、人工、用电、清欠完成情况以及企业对负担的主观感受等8个方面21项具体指标，并结合政务环境对各省（区、市）企业成本负担情况开展综合评价。

(责编：胡永秋、杨光宇)