共建开放创新的世界经济（瞩目进博会）

“创新发展是引领世界经济持续发展的必然选择。”在第二届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲时，习近平主席提出“共建开放创新的世界经济”的倡议，深刻揭示创新是引领发展的第一动力，为破解世界经济难题、更好建设开放型世界经济指明路径。

第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。疫情防控特殊时期举办的进博会，对于世界经济复苏、重振信心有着特殊意义，被各界寄予厚望。人们期待，各方携手共促后疫情时代世界经济复苏。

坚持创新引领

“只有敢于创新、勇于变革，才能突破世界经济发展瓶颈。”“各国应该加强创新合作，推动科技同经济深度融合，加强创新成果共享，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，支持企业自主开展技术交流合作，让创新源泉充分涌流。”习近平主席指出，变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。抓住了创新，就抓住了牵动经济社会发展全局的“牛鼻子”。

当前，传统增长引擎对经济的拉动作用减弱，逆全球化、保护主义等思潮抬头，全球增长动能不足。与此同时，新一轮科技革命和产业变革正处在实现重大突破的历史关口，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异。站在十字路口，世界经济如何实现长足发展考验着各国的智慧和勇气，需要各国坚持创新引领，加快新旧动能转换，共同推动科技创新、培育新的增长点。

作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会成为促进世界各国创新合作的绝佳平台。新产品、新技术、新服务不断涌现，有力推动了全球范围内的创新合作。

“迪卡侬是进博会推动全球创新合作的直接受益者。”迪卡侬中国首席运营官、高级副总裁巴学凯讲了一个关于机器人“迪宝”的故事。

2018年首届进博会举办时，迪卡侬作为专业观众参与。“当时我们正在为一项全球性的新零售数字化设想寻找解决方案。通过进博会平台，我们与一家智能机器人公司达成合作，双方仅用10个月就合作研发出自动盘点机器人‘迪宝’。”巴学凯说，在第二届进博会上，迪卡侬以展商身份参会并进行“迪宝”机器人的全球首发，受到巨大关注。2020年1月，迪卡侬在上海率先实现“迪宝”机器人在实体零售商场的应用。“我们将继续加大创新，寻求全产业链开放合作。”

推动创新合作

在休戚与共的地球村，共享创新成果，是国际社会的一致呼声和现实选择。各国应该把握新一轮科技革命和产业变革带来的机遇，加强数字经济、人工智能、纳米技术等前沿领域合作，共同打造新技术、新产业、新业态、新模式。

从首届进博会上“会飞的汽车”、精度4微米的巨型机床、超广角眼底相机到第二届进博会上世界最细最短的胰岛素注射针头、建筑垃圾循环利用粉碎机、可擦写激光系统，一个个“全球首发”“亚洲首秀”“中国首展”在进博会亮相。

10月23日，第三届进博会的首件进场展品——维特根集团W380CR冷再生机运抵展馆。这个装配后总重约52吨的“大块头”，可一次性就地再生3.8米宽、0.3米厚的沥青路面。今年首次参展，德国维特根集团将重点展示其在绿色道路建养领域的创新技术和产品成果。

“应对疫情挑战，人们对医药创新，如基因检测、新药和疫苗研发等方面的需求骤增。”罗氏制药中国总裁周虹说，在本届进博会上，罗氏将展示一系列公共卫生防疫领域的热点产品。“进博会为跨国企业提供重要平台，构筑了企业和政府之间、企业和企业之间的沟通桥梁。创新无国界，创新要从合作中激发。”

据介绍，第三届进博会将设立公共发布平台新品发布专区，展览期间将举办数十场新品发布会。众多企业将携新产品、新技术、新服务参加此次进博会，新品发布的全球首发数量约占一半以上。

“在进博会上，创新不但融于展品和技术当中，更能够带来溢出效应，向世界展示创新合作的利好，推动创新技术交流。”米其林中国区总裁、首席执行官伟书杰表示。

共谋创新发展

面向未来，中国将坚持新发展理念，继续实施创新驱动发展战略，着力培育和壮大新动能，不断推动转方式、调结构、增动力，推动经济高质量发展，为世界经济增长带来新的更多机遇。

“明者因时而变，知者随事而制。”中国坚持新发展理念，将创新摆在国家发展全局的核心位置，市场活力和社会创造力空前迸发，新技术、新产业、新业态蓬勃发展。

玛氏箭牌中国区总裁麦伟坚说，玛氏连续3年参加进博会，敬佩于中国为经济高质量发展作出的不懈努力：扩大消费拉动经济发展、通过创新激活国内市场更多活力、不断深化改革开放。当前，保护主义在全球很多地方抬头，中国以实际行动证明坚持扩大开放的决心，进博会就是中国为携手各方互利共赢提供的开放平台。

当前，全球疫情和国际经济形势依然严峻复杂，但从长远看，经济全球化仍是历史潮流。德国蔡司集团大中华区总裁马克西米利安·福斯特说，中国始终坚持对外开放，在不断融入世界经济的同时，为促进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化发挥着重要作用。“我们将充分抓住进博会及中国扩大对外开放的黄金机遇，挖掘中国巨大的市场空间和消费升级潜力，与各界伙伴交流合作、互通有无、共赴未来、共享希望。”

人类面临的共同挑战需要各国携手应对。没有一个国家可以成为独立的创新中心，或独享创新成果。创新成果应惠及全球，而不应成为埋在山洞里的宝藏。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。中国坚持打开国门搞建设，积极参与和推动全球创新合作，共享创新成果。

克罗地亚总理安德烈·普连科维奇曾表示：“没有什么能比贸易更能激励创新，在为第四次工业革命做准备的时候，我们看到中国已经取得了很多技术方面的成功。技术让我们的关系比以往更为紧密。”

当今世界，和平合作的潮流滚滚向前，开放融通的潮流滚滚向前，变革创新的潮流滚滚向前。中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展，共建创新包容的开放型世界经济，共同开创人类更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2020年11月03日 03 版）

(责编：胡永秋、马昌)