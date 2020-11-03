南水北调中线累计输水超340亿立方米

本报北京11月2日电 （记者王浩）截至11月1日，南水北调中线一期工程超额完成水利部下达的2019—2020供水年度水量调度计划，向工程沿线河南、河北、北京、天津四省市供水86.22亿立方米，为年度水量调度总计划的117%。

南水北调中线工程自2014年12月12日正式通水以来，已安全平稳运行2151天，累计输水340.53亿立方米，惠及沿线24个大中城市及130多个县，直接受益人口超过6700万人，经济、生态、社会等综合效益发挥显著，极大地缓解了北方水资源短缺状况。

《 人民日报 》（ 2020年11月03日 04 版）

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