增加新动能 激发新活力

西安经济技术开发区工业总量占全市1/3，面对疫情影响，西安经开区如何为企业纾困解忧，全力推动企业复工复产？又如何为建设制造业强市贡献力量？近日，记者走进西安经开区，感受当地干部群众创业的热情和活力。

转危为机 突破发展瓶颈

拧扳手、装尾灯，生产线上的工人们正忙得热火朝天。近期，位于西安经开区的陕汽控股汽车总装配厂订单已经排得满满当当。

“这里每6分钟就有一辆卡车安装出厂”，总装配厂党委副书记孙文涛忙着给前来学习考察的客商们介绍，“最近我们的订单很多，基本全负荷运转。”

在装配厂的隔壁，陕汽控股销售公司副总经理王永峰电话响个不停，都是各地经销商打来咨询订单的。“今年运煤市场活跃，1—6月我们的销量比去年同期增长7.1%。”

疫情防控期间，西安经开区通过“一企一策一专班”，帮助企业编制防控方案、采购防控物资，解决组织恢复生产中遇到的员工返岗、物流运输等问题，确保经济平稳运行。其中，仅为陕汽控股养老保险、失业保险、工伤保险及医疗保险累计减免费用6000多万元。

面对疫情影响，陕汽控股转“危”为“机”，一手抓疫情防控，一手抓产业链布局，一手抓复工复产。为突破发展瓶颈，生产系统深入推进智能制造项目落地，80多项智能制造项目分批次逐步实施。通过搭建创新平台、拓展创新渠道，各类车间级项目、自主改善提案、精益改善、小微创新“铺天盖地”，全员自主创新能力进一步提升。

政策引领 促进科技成果转化

“我们公司有博士42人、硕士182人，还有博士后科研工作站、超导材料制备国家工程实验室。”西部超导材料科技股份有限公司人事总监李轶媛说。

通过人才引进和科技创新，西部超导先后承担国家“863”“973”计划等各类科研和产业化项目200余项。公司曾荣获包括国家科学技术发明二等奖、国家科学技术进步奖二等奖等奖项150余项。

今年上半年，西部超导克服疫情和原材料涨价等诸多不利因素，实现工业总产值9.5亿元，同比增长23.68%，取得良好发展成绩。

“目前省市及西安经开区执行的各项利企政策已经为我们减免了1000多万元，这对企业来说是非常有效的助力政策。”李轶媛说。

先进制造业发展，离不开政策的引导和支持。“我们通过‘一企一策’，支持龙头企业做大做强。完善政产学研用协同创新机制，促进科技成果资本化、产业化，激发制造业创新活力。”西安经开区发改局副局长范江东介绍。

出口火热 医疗检测产品销往全球

在西安天隆科技有限公司大门口，工人们逐一对货物箱扫码、登记。这些装满样本采集、核酸提取及检测仪器等医疗装备的货箱将通过物流送往海外各地。

“今年上半年海外销量已超过1.5亿元 ，比去年同期翻了一番”，西安天隆科技有限公司海外事业部总监刘晓芬说。

位于西安经开区的天隆科技自成立以来，一直专注核酸检测、分子诊断领域。

“目前我们200余台检测设备、100余万人份检测试剂、50余万份采样套装，已从西安走向世界的‘战疫’战场。”该公司总经理李明说。

今年1—7月，经开区汽车产业完成产值417.8亿元，同比增长5.9%，新材料产业产值218.18亿元，同比增长17.6%，以研发设计、检验检测为主的生产性服务业发展加快，实现营业收入突破50亿元，并保持30%以上快速增长。

这些成绩背后离不开西安经开区的营商环境和政策、资金、资源等全方位服务。今年以来，西安经开区已累计帮助区内787个生产项目申报支持资金1.5亿元，为超过4000家企业累计返还稳岗等补贴3.9亿元。

同时，西安经开区依托区内汽车、新能源、新材料等产业集群，强化金融体系建设和金融服务力度。以汽车产业为例，累计为汽车产业基金投放80亿元，为相关产业链企业争取银行授信5亿元。安排专人一对一精准对接，快速推动企业尤其是小微企业复工复产，为138家企业申请了复工助力贷款4.3亿元。

《 人民日报 》（ 2020年11月03日 12 版）

(责编：马昌)