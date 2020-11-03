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前三季度轻工业利润增速转正

市场逐步复苏，出口降幅持续收窄

2020年11月03日06:01  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月2日电  （记者韩鑫）中国轻工业联合会2日对外公布前三季度我国轻工业经济运行情况。数据显示，今年1—9月份，轻工行业规模以上工业企业10.76万个，完成营业收入13.66万亿元，实现利润总额9036.09亿元，同比增长2.7%，高于全国工业利润增速5.1个百分点，行业营业收入利润率为6.6%，高于同期全国工业利润率0.7个百分点。

　　“前三季度我国轻工行业生产继续恢复，市场逐步复苏，利润增速由负转正，总体呈现出向好恢复的状态。”中国轻工业联合会会长张崇和说。

　　生产与市场逐步复苏。看生产，9月份，在国家统计局统计的92种轻工产品中，产量正增长的品种为63个，增长面为68.5%。看市场，1—9月份，轻工相关10种消费品零售总额41289亿元，占社会消费品零售总额的15.1%，增速高于社会商品零售额增速6.6个百分点。

　　出口降幅持续收窄。前三季度，随着外需市场有所恢复，轻工行业出口降幅逐月收窄。1—9月份，轻工8种重点商品出口额2465.7亿美元，同比下降0.14%，降幅较1—8月份收窄2.76个百分点。

　　特别需要指出的是，轻工行业利润恢复加快，1—9月份利润累计增速实现年内首次由负转正，成为轻工行业经济运行的一大亮点。尽管市场需求仍待改善，但随着企业复工达产市场疏堵进程加快，轻工行业经济运行总体保持复苏改善态势，今年四季度发展前景可期。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月03日 12 版）
(责编：马昌)
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