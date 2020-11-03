长株潭区域加快一体化发展

本报长沙11月2日电 （记者何勇）记者从湖南省发改委获悉：《长株潭区域一体化发展规划纲要》日前出台，纲要从产业、生态、交通等多方面加快一体化发展，明确到2035年把长沙、株洲、湘潭建设成为中部地区高质量发展核心增长极、全国城市群一体化发展示范区和全国生态文明建设先行区。

省发改委副主任徐永健介绍，长株潭区域一体化发展具有得天独厚的优势。长株潭三市沿湘江呈“品”字形分布，市中心两两相距不足50公里。2019年长株潭常住人口1530.45万人，长株潭以全省1/7的国土面积、22%的人口，创造了40%以上的经济总量和财政收入。

从1984年正式提出建设长株潭经济区方案，到1997年实施长株潭一体化发展战略，再到2007年长株潭城市群获批全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区，长株潭区域一体化发展经历了几十年的有效探索。

《纲要》提出，以三市中心城区、长沙县全域以及湘潭县易俗河镇为中心区，辐射带动长株潭区域创新发展；在长株潭区域大力建设国家重要先进制造业高地，区域内将着力培育以工程机械、轨道交通、航空航天、海工装备为主的世界级高端装备智能制造产业集群，以金属新材料、化工新材料等为主的世界领先高科技新材料产业集群，以现代传媒、设计咨询等为主的世界一流文化创意产业集群。

《 人民日报 》（ 2020年11月03日 12 版）

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