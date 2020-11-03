进博会，见证中国扩大开放的决心

借助进博会主动扩大进口，让更多企业分享中国发展带来的机遇，这是稳定全球产业链供应链的有力举措

进博会搭建的对外开放平台，为我国高质量发展注入强劲动能，也有助于更好利用国际国内两个市场、两种资源，加快构建新发展格局

新时代，共享未来。“进博会已经成为我们携手中国伙伴合作发展不可或缺的平台”“第一届不知道进博会是什么，第二届抢着报名参展，第三届挖箱底也要把最好最新的产品送到进博会”“这是非洲企业扩大出口、拓展中国市场的绝佳机会”……即将开幕的第三届中国国际进口博览会，受到来自海内外参展企业的热切期待，吸引着全球关注目光。

人们对第三届进博会的期待，不仅因为这是全球首个以进口为主题的国家级展会，是中国对外开放的一扇窗口，更是因为在新冠肺炎疫情给全球经济带来严重冲击的背景下，这场特殊的“东方之约”将为各国企业搭建合作共赢的平台。新设公共卫生防疫、节能环保、智慧出行和体育用品及赛事等4个专区；展品留购税收优惠力度更大，不仅免征关税，进口环节增值税和消费税也予以免征；首次实施展览品进境“无纸化通关”，允许展后将展品转入海关特殊监管区域开展跨境电商业务……从今年进博会筹备情况来看，展览面积更大、展区设置更优、展商质量更高将为国内外企业创造更多合作机遇，政策支持力度不断加大，推动进博会“办出水平、办出成效、越办越好”。

习近平总书记强调，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”这一点，相信不少参会者都会深有感触。从针对参展人员进出境推出“智慧旅检”，推广进境人员健康申报电子化，到在场馆各验证出入口提供疫情防控一体化服务，实现人员证件信息与体温检测等健康信息自动、精准匹配，再到全面提升证件服务水平，首次实现微信自助查询和证件复用两大功能，为了确保举办一届安全、精彩、富有成效的进博会，中国采取了有力举措、克服了重重困难。从这些努力中，更能够读懂中国扩大开放的坚定决心、看到推动世界经济尽快复苏的中国担当。

借助进博会主动扩大进口，让更多企业分享中国发展带来的机遇，这是稳定全球产业链供应链的有力举措，必将为提振全球经济和促进贸易复苏注入新动力。就拿第三次参加进博会的阿根廷一家牛肉加工厂来说，该厂每天的牛肉产量约为330吨，向中国出口约占七成，正是得益于中国市场强劲需求，疫情防控期间产量和出口量与去年同期基本持平。无论是深耕中国市场多年的“老朋友”，还是带来优质产品服务的“新伙伴”，越来越多企业借助进博会这个平台进入中国市场，获得了实打实的发展红利。不久前，国际货币基金组织（IMF）最新一期《世界经济展望》预测，2020年全球经济将收缩4.4%。面对经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，中国如期举办进博会，目的就是要同大家携手努力、共克时艰，共同促进全球贸易发展繁荣。

主动扩大进口、坚定不移扩大开放，是因为我们深知“开放带来进步，封闭必然落后”，懂得“未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行”。从首届进博会超过40万名境内外采购商云集上海，到第二届进博会累计意向成交金额711.3亿美元，如今，进博会的溢出效应正在不断显现。今年1至8月，上海外商直接投资实际到位金额138.8亿美元，同比增长5.9%。与此同时，成立仅三年的绿地全球商品贸易港，也借进博会“东风”乘势而上，吸引全球64个国家和地区、160余家客商入驻，引进进口商品8万余件，国际贸易年进口额超百亿元。可以说，进博会搭建的对外开放平台，为我国高质量发展注入强劲动能，也有助于更好利用国际国内两个市场、两种资源，加快构建新发展格局。

刚刚闭幕的党的十九届五中全会擘画了中国未来发展蓝图，坚定不移扩大对外开放，这是站在历史正确一边的战略抉择。当前，上海“四叶草”已经张开了拥抱世界的双臂，“越办越好”的进博会必将助力中国经济乘风破浪，助力世界经济走出阴霾、走向复苏。

《 人民日报 》（ 2020年11月03日 05 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)