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经济要评：“进博机遇”为全球经济复苏增添新动能

李彤

2020年11月03日08:10  来源：人民网-财经频道
 

黄浦江畔，“进博之约”如期而至，世界目光再次聚焦中国。受疫情影响，世界经济复苏乏力，产业链、供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩。永不落幕的进博会，让全球看到了中国高效重启国内经济的成效，以及促进全球贸易发展的努力。

“共天地，同风雨，聚进博，享机遇”，“越办越好”的进博会，在2020年展览面积更大了、展区设置更优了、展商质量更高了，“老朋友”再次相聚、“新朋友”慕名而来。这里成为了吸引跨国公司来华拓展业务的绝佳窗口，一些企业将进博会作为新产品、新技术、新服务“全球首发、中国首展”的平台。

前两届进博会丰硕的交易成果，给今年的进博会打下了好基础。在2019年进博会上，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。今年展会更是吸引来了近11.2万家注册单位的采购方，其中年营业额10亿美元以上的达到2238家。

参展企业期待的，不仅仅是交易额，更期盼借助进博会的窗口点亮“希望之光”，分享中国经济复苏的机遇。

中国经济，逐季转好，率先复苏。数据是最直观的体现，中国前三季度经济增长由负转正，特别是第三季度经济增速加快，同比增长4.9%，比第二季度加快1.7个百分点；外贸打出了“翻身仗”，前三季度中国货物贸易进出口总值同比增长0.7%，首次实现年内累计增速由负转正。这份韧性，体现了“中国经济是一片大海”，经济长期向好的基本面没变。

中国开放，大门不关，步伐加快。在刚刚闭幕的中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议上，明确要“实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放”。回首过去的五年，中国连续扩容自贸区范围、修订外商投资准入负面清单、持续优化营商环境，敞开胸怀拥抱世界。即便是在努力克服疫情影响的今年，中国吸引外国直接投资的规模也是逆势增长。即将召开的进博会，更是主动扩大进口、促进国际贸易的重要力量。

中国创新，更多期待，共享未来。细看第三届进博会的配套活动，中国市场技术创新、应用创新、商业模式创新等话题，犹如“磁石”深深吸引着参展企业，为跨国企业长期在华发展提供了“土壤”。与此同时，参展企业带来的前沿技术、产品和服务，也更好满足了中国消费者对美好生活的需要。

第三届进博会大幕即将拉起，与此同时，第四届进博会的企业商业展报名同步启动，有数十家企业连续签约未来三届。这是中国持续扩大开放交出的“成绩单”，也是跨国公司对中国发展投出的“信任票”。

黄浦江水奔腾向前，开放合作共享未来。风从这里来，海阔正扬帆！

(责编：李彤、李栋)
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