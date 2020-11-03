新版5元纸币11月5日起发行

本报讯（记者 潘福达）央行官方微信昨天发布消息称，定于11月5日起发行2020年版第五套人民币5元纸币，与同面额流通人民币等值流通。

2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变，优化了票面结构层次与效果，提升了整体防伪性能。

新版5元纸币正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字“5”，左下角和右上角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案。左侧增加装饰纹样，调整面额数字白水印的位置，调整左侧花卉水印、左侧横号码、中部装饰团花、右侧毛泽东头像的样式。取消中部全息磁性开窗安全线和右侧凹印手感线。

新版5元纸币背面左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案，调整主景、面额数字的样式，票面年号改为“2020年”。

据央行此前公告，根据人民币提升工作总体安排，为适应人民币流通使用的发展变化，提升人民币整体设计水平和防伪能力，保持第五套人民币系列化，中国人民银行决定发行2020年版第五套人民币5元纸币，在保持现行第五套人民币5元纸币主图案、主色调、规格尺寸等相关要素不变的前提下，对票面效果、防伪特征及其布局等进行了调整，采用先进的防伪技术，提高防伪能力和印制质量，使公众和自助设备易于识别。至此，第五套人民币本次提升工作已告完成。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)