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央行连续逆回购操作平抑资金面

岳品瑜 刘四红

2020年11月03日08:12  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）央行近期密集开展公开市场操作。11月2日，央行开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。值得一提的是，截至目前，央行已连续13个工作日开展逆回购，规模累计达9800亿元。在分析人士看来，10月以来受缴税等因素影响，短期资金相对紧张，央行频繁逆回购操作，主要为平抑资金面波动。临近年底，央行将采取多种工具灵活对冲，呵护资金面，11月银行间资金面略偏紧局势有望缓解。

　　据央行官网，11月2日，为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。当日，因有500亿元逆回购到期，央行实现零投放零回笼。

　　自10月15日以来，央行密集开展公开市场操作。除了超量续作MLF（中期借贷便利）外，截至目前，央行已连续13个工作日开展逆回购，操作方式主要选取7天短期限，操作利率均维持在2.2％水平，操作规模累计达9800亿元。

　　光大银行金融市场部分析师周茂华指出，10月央行公开市场操作小量多频投放短期流动性，体现央行运用多种工具、灵活调节，确保市场流动性保持合理充裕。

　　“央行近13个工作日实施7天期逆回购操作，主要是根据市场流动性状况而定，尤其10月下旬，银行间质押回购利率7天期与14天期利率出现倒挂，显示短期资金相对紧张。”周茂华补充道，央行频繁逆回购操作，平抑资金面波动，向市场释放维持资金面平稳的政策意图，加强市场沟通，有助于稳定投资者预期。

　　根据央行披露的数据，本周内，央行公开市场共5100亿元逆回购到期。此外，11月5日有4000亿元MLF到期。市场资金表现面上，11月2日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种继续上行8.6个基点至2.322%；7天Shibor继续上行4.6个基点至2.464%；不过，14天Shibor利率下行明显，较10月30日明显下降61.8个基点至2.407%。

　　10月30日是10月最后一个交易日，当天市场资金利率几乎全线上行，月内到期的资金利率上行明显。其中，Shibor隔夜上行11.1个基点，14天Shibor上行17.3个基点，显著高于政策利率水平（2.2%）。

　　苏宁金融研究院高级研究员陶金认为，近期市场流动性明显收紧，主要是月底税期影响，央行也已做了较多的流动性投放，不过并未打破紧平衡，央行依然不会将货币政策转向宽松，同时资金利率较高，商业银行对未来货币政策操作也更加敏感，有助于提高央行市场操作和货币政策效果。

　　“10月国内资金面呈现偏紧格局，主要受专项债发行量较大、缴税与缴准、公开市场工具到期、压降结构性存款等因素干扰，但进入11月，政府专项债发行高峰期基本过去、结构性存款压降拖累逐步减弱。临近年底，央行将采取多用工具灵活对冲，呵护资金面，11月银行间资金面略偏紧局势有望缓解。”周茂华同样称。

　　陶金指出，当前经济复苏依然保持较好状态，预计未来货币政策不会较当前有明显宽松，降息和全面降准的概率很小。尤其是未来一周市场操作到期量较大，预计央行仍然会加强对短期流动性的投放，维持货币市场流动性紧平衡。但货币市场利率预计依然会在短期处于高位。不过由于政府债券供给压力减少、财政资金落地等因素，11月流动性也存在诸多乐观因素。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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