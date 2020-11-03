预订量涨超100% “双11”冰雪游预售战开锣

随着全国各大滑雪场陆续进入新雪季，在“双11”活动中奋战的“尾款人”也将目光聚焦在了冰雪旅游产品之上。11月2日，飞猪披露数据显示，“双11”期间以东北为代表的国内滑雪、冰雪游目的地热度快速上涨，该平台上这类产品预订量同比上升了110%。除了飞猪之外，北京商报记者梳理发现，近期国内各冰雪资源丰富的旅游目的地，已有滑雪场宣布开板试滑，当地雪场及周边的各主要酒店也提前趁着“双11”的囤货热潮，推出各种打包产品和折扣优惠，开启了新一轮的冰雪游预售战。

消费热潮“前置”

“十一”长假的旅游热潮还未完全消退，冬季冰雪游客源战又借着“双11”提前开锣。据飞猪相关负责人介绍，“双11”期间，该平台上东北作为旅游目的地的热度上涨了300%，相关产品的预订也出现了快速增长，比如三亚飞往长白山等热门冰雪游目的地的机票预订量环比上浮了90%。

实际上，飞猪的数据只是当前冰雪旅游市场提前升温的一个缩影。北京商报记者梳理发现，近期国内已有多个冰雪游目的地的酒店、滑雪场、景区提前启动了促销、预售、试滑等活动。据张家口市崇礼区委宣传部官方微信公众号介绍，目前崇礼已有多家雪场连夜启动造雪，10月29日，崇礼就正式开始了新一年度的雪季。

据悉，目前仅崇礼就已开放了万龙滑雪场的初级、高级两条雪道，以及太舞滑雪小镇的波尔卡、华尔兹和初级滑雪区等，而密苑云顶乐园雪场和翠云山·银河滑雪场也将在本周末试滑开板，此外，当地的雪场也将在11月陆续进入本年度雪季运营阶段。

为了配合雪季的开板试滑，多个雪场都“官宣了”会员卡、试滑优惠、5折雪票、三山滑雪套票等促销活动，长白山、崇礼这国内两大冰雪游胜地的酒店更是早早就“上架”了早订立减等预售促销产品，揽客大战一触即发。

万达长白山国际度假区滑雪场总经理王洪利介绍，今年冬季滑雪旅游十分火爆，有不少消费者早在10月就开始咨询相关业务，订单也越来越多，截至目前预订量已较往年翻了一倍。

“整体来看，今年各地的滑雪场开放时间、冰雪游热潮确实都比往年提前了一些。”北京市滑雪协会主席李晓鸣告诉北京商报记者。有业内人士进一步透露，以北京周边为例，按照以往经验，雪场正式开业最早也基本都在每年的11月上旬，而今年10月底就有部分雪场开板迎客，较往年提前了一周左右的时间。

而且，在李晓鸣看来，今年滑雪场乃至各冰雪游目的地，不仅提前开始了冬季旅游、消费布局，而且还使出浑身解数推出了不少新的促销措施，优惠力度也比往年要更大一些。资深冰雪旅游专家黄亮也认为，这次“双11”各雪场及配套产品的优惠力度还是比较可观的，“今年的促销大多以预售的形式展开，其中雪场周边住宿产品普遍给出了同比更优惠的折扣，可以看出商家储备了较充足的间夜量”。他进一步表示，其实到了旺季大型雪场周边住宿的价格会有不小的上涨，房间数量也会比较紧张，当前一些预售价格较便宜的住宿、雪票等产品，确实能吸引不少消费者提前“囤货”。

提前激活市场

“供给端迫不及待地提前激活市场的背后，不仅有着天时地利人和等多方面因素支撑，而且，对于各冰雪游目的地和相关商家来说，2020-2021雪季也是至关重要的‘回血期’。”上述业内人士表示。

“今年北方温度下降确实较快，一定程度上减少了雪场的造雪难度，为提前开业打下了基础。” 据黄亮介绍，我国北方大部分雪场内的用雪基本都是人工造雪，造雪的过程中对水电资源的要求很高，造雪成本也不小。提前开业反映出滑雪场普遍对新雪季有较高的营业积极性。而且，一般滑雪场雪季初期阶段开设的雪道数量并不多，通常在1-3条左右，开业成本应该还在企业能够接受的范围内，同时，提前造雪也能让雪场更好地利用接下来可能形成的降雪。

除了天时地利，人和也是新雪季提前到来的重要诱因。据李晓鸣介绍，由于上个雪季滑雪场大多开业时间较短，目前出境游又暂时没有恢复，国内滑雪需求被抑制了较长时间，雪场提前开放也是为了能及时满足市场需求。在此背景下，有专家指出，今年国内雪场之间的“抢客大战”将十分激烈。

“首先各个雪场的基础设施都在不断完善，住宿、交通等配套差距也逐渐缩小，高级雪场的优势已不再明显。而且，随着滑雪运动的普及，入门级的消费者越来越多，对这部分群体来说，比起雪道的专业性，周边设施及配套、出游性价比更加重要。加上出境滑雪需求的大量回流，各雪场都越发希望能通过各种方式尽早抢占市场、留住客源。”黄亮称。

还有专家表示，选择在“双11”集中促销，除了该时间段距新雪季较近外，近期行业整体形成的促销流量也能为企业减少宣传成本，而滑雪爱好者或初学者可以通过这些渠道购买一些特价产品、体验冰雪游。

更为重要的是，李晓鸣介绍，今年初雪场提前暂停营业确实让企业承受了不小的经营压力，而这也是雪场将开板、预售和促销时间“前置”的主因之一。“其实，早在今年夏季，不少雪场为减少2019-2020雪季的亏损，就开始举办各种活动揽客，整体规模、频次都超越了往年的水平。”李晓鸣预测，在2020-2021雪季整体时间拉长、需求集中释放的背景下，预计新雪季国内雪场整体游客接待量会较去年出现明显增长。

供给战再升级

需求的复苏给了供给端更多施展空间，同时也对供应商的配套及服务提出了更多的要求。据上述业内人士介绍，雪场的客源主要分两类，一是对专业性要求极高的滑雪“发烧友”，这部分客群更看重雪场的配置及雪道的专业性；另一部分则是对专业型要求相对较低，除了滑雪，出行过程中还会加重旅游体验的大众游客，他们对周边的配套设施质量相对更为看重。

在李晓鸣看来，“发烧友”等冰雪运动资深爱好者群体规模还是相对有限，雪场要在新的雪季实现较好的营收业绩，还应针对大众消费者设计一些新产品及营销策略。无独有偶，黄亮也提出：“资深滑雪爱好者这一客群相对小众，真正拉动雪场盈利点的还是大众客群。”他认为，要留住这部分客群，国内雪场应充分利用好交通优势。“目前不少北方游客已经可以实现逢周末去周边滑雪的行程，灵活度很高。滑雪场可针对这一特点，多推出一些周末产品或1-2天的短期打包产品，调动游客的出行意愿。”

值得注意的是，面对更广泛的大众游客群体，多位专家均提出，滑雪场应进一步加快周边配套设施的建设，将滑雪变为度假旅游的一个项目，补齐购物、住宿、餐厅等功能，打造“滑雪+”综合的旅游度假区，来延长留客时间。同时，根据专家预测，今年元旦、圣诞节等假期会成为冰雪游、滑雪场消费的高峰；滑雪场可提前策划准备，为不同的节日设计不同风格和主题的产品，可以适当融入亲子元素，来吸引更多年龄段的消费者。而且，今年滑雪客流明显上升后，雪场的餐厅、雪具租赁、缆车、索道保障等容量能否满足消费者的需求，也需要提前测试，并做出预案和应对措施。

中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山认为，当前我国冰雪产业已处于快速发展阶段，冰雪+疗养、冰雪+度假等休闲方式进入黄金发展期，预计今年观雪、滑雪、冰雪休闲度假产品及冰雪民俗文化产品将受到市场青睐。李晓鸣还进一步分析指出，新雪季我国滑雪场整体接待游客量较去年将有明显增长，一方面，资深爱好者会在新雪季增加滑雪的频次；另一方面，面对北京冬奥会倒计时、旅游市场复苏等大背景，冰雪旅游目的地的短途、周边客流上升也会比较快，南方客群规模也可能会出现较大幅度的扩容。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)