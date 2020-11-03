网络小贷新规出炉 联合贷出资不低于三成

小额贷款公司网络小额贷款（以下简称“网络小贷”）业务将迎来统一管理。11月2日，来自银保监会官网发布的信息显示，为规范小额贷款公司网络小贷业务，统一监管规则和经营规则，银保监会近日会同央行等部门起草了《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），现向社会公开征求意见。《办法》明确监管主体，对网络小贷在经营过程中的风控体系、单户上限、信息披露等问题进行了详细规范，并划定了禁止跨省展业、联合贷款出资不低于30%的若干红线。

《办法》厘清了网络小贷业务的定义和监管体制。具体来看，监督管理部门或者国务院银行业监督管理机构对批准经营网络小贷业务的小额贷款公司，依法颁发网络小贷业务经营许可证，并予以公告。小额贷款公司经营网络小贷业务应当主要在注册地所属省级行政区域内开展；未经国务院银行业监督管理机构批准，小额贷款公司不得跨省级行政区域开展网络小贷业务。

“以文件形式赋予网络小贷正式的牌照身份，即颁发网络小贷业务经营许可证，符合条件的将成为持牌机构；此次，小额贷款公司原则上不得跨区，跨区需要特批。相对来说，缺乏许可的将会被列入非法金融活动的范畴，对明确合法与非法、使网络小贷业务正本清源具有积极意义。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮说道。

《办法》还进一步明确了经营网络小贷业务在注册资本、控股股东、互联网平台等方面应符合的条件。经营网络小贷业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币10亿元，且为一次性实缴货币资本。跨省级行政区域经营网络小贷业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币50亿元，且为一次性实缴货币资本。

在零壹研究院院长于百程看来，此次办法中，最受关注的是对于网络小贷门槛的大幅抬升。比如注册资本，新办法要求本省区域内经营的网络小贷注册资本起步要求是10亿元，如果是跨省级行政区域经营的网络小贷需要50亿元，且均为一次性实缴货币资本。这一门槛，目前多数网络小贷公司难以达标。申请全国性业务的网络小贷公司更难，并且需要经国务院银行业监督管理机构批准。

此外，北京商报记者还注意到，对于经营网络小贷业务的小额贷款公司，《办法》除了在注册资本、控股股东、主要股东信用、组织机构等方面设置准入条件外，还在对外融资、联合贷款出资比例方面划了“红线”。

《办法》规定，经营网络小贷业务的小额贷款公司的控股股东，需要满足财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利且累计缴纳税收总额不低于人民币1200万元（合并会计报表口径）；对该公司的出资额不高于上一会计年度公司净资产的35%等6项条件。

在业务方面，涉及对外融资时，经营网络小贷业务的小额贷款公司通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金的余额不得超过其净资产的1倍；通过发行债券、资产证券化产品等标准化债权类资产形式融入资金的余额不得超过其净资产的4倍。

同时，国务院银行业监督管理机构会同央行，可以对经营网络小贷业务的小额贷款公司对外融资余额与净资产的比例限制指标进行调整。同时规定，在单笔联合贷款中，经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的出资比例不得低于30%。

“联合贷款出资不得低于三成”将对联合贷款规模进行强有力的约束。今年7月，北京商报记者从知情人士处获悉，央行于当时下发了《关于开展线上联合消费贷款调查的紧急通知》，银行除了要上报联合消费贷的余额、利率、不良率之外，还要单独汇报与蚂蚁集团合作的“借呗”“花呗”的相关数据。

在于百程看来，在联合贷款中，要求网络小贷业务的小额贷款公司的出资比例不得低于30%，这将限制蚂蚁小贷等开展联合贷款业务的杠杆。在联合贷模式下，蚂蚁的出资比例大概在10%-20%。此前，央行向各银行了解消费类联合贷款业务的相关数据，特别对银行与蚂蚁花呗、借呗的联合放贷情况进行了摸底，即为此次规则调整做了测试。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)