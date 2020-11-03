“双十一”点燃促消费下半场 市场回暖更多利好可期

一年一度的“双十一”电商促销活动已经开启。记者从几大电商平台了解到，今年“双十一”购物季消费力再创新高，在3C类家电、美妆、时尚居家等消费重头依然表现抢眼的同时，健康消费快速升温，县镇市场消费潜力进一步释放。多个部门还在推出更多支持新型消费的举措。分析指出，随着国内疫情防控的常态化以及新型消费的快速崛起，将为市场回暖带来更多积极因素，有望点燃经济增长“新引擎”。

具体来看，电商平台的促销数据显示，3C类家电、美妆、时尚居家等依然是消费重头。天猫平台上，开场一分钟后，科沃斯、百雀羚等国货品牌销售额争相破亿。此外，智能和中高端产品备受青睐。在苏宁易购平台上，干衣机销售同比增长6倍、智能马桶销售增幅为近7倍，功能沙发销售增长近5倍。

同时，健康消费上升趋势明显。在京东平台上，医疗器械品类的首日成交额同比近2倍，滋补养生品类成交额同比超200%，营养保健品类首日成交额同比增长超200%。11月1日全天，苏宁易购多门保鲜除菌冰箱销售同比增长133%，刀具砧板消毒机销售同比提升543%。

从市场分布来看，二三线市场的消费总量猛增，县镇市场消费潜力进一步释放。在京东平台，辽宁省、重庆市、江西省成为增速排名前三的省市；苏宁易购上县镇区域3万元以上的消费产品总数同比增加了6倍。

另外，直播等创新模式快速壮大，解锁了新场景，激发消费新增点。京东直播前10秒带货破亿，11月1日超60位明星、超100位总裁进入京东直播间；苏宁易购11月1日晚超级买手直播间，150分钟销售额破亿。

在苏宁金融研究院高级研究员付一夫看来，凭借着更炫酷的体验、更便宜的价格、更具能量的情感纽带等诸多优势，直播带货等新业态展现出来的巨大能量已得到了各方人士的充分认可。正因如此，我们要继续壮大新消费业态，促进新消费增长，助力产业结构转型升级，点燃经济增长“新引擎”。同时，要树立线上线下共生协同发展意识，加快形成彼此优势互补的格局，加速线上线下融合发展，特别是要推动门店的信息化改造。

这也是未来促消费的重要发力点。日前，国家发展改革委等14个部门联合发布《近期扩内需促消费的工作方案》指出，要推动线下服务消费加速“触网”、开辟服务消费新模式等方面进一步扩大内需特别是有效促进消费，推动经济供需循环畅通，并提出积极支持餐饮恢复发展、培育信息消费新习惯、加快推进5G网络基站建设等具体举措。

分析认为，随着政策的持续发力，线上线下消费的融合发展，将促进需求加快释放，推动市场步入快速回暖通道。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)