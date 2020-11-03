重磅规划出台 新能源汽车产业链迎重大机遇

记者2日晚间从中国政府网获悉，国务院办公厅日前正式印发《新能源汽车产业发展规划（2021―2035年）》（以下简称《规划》）。这份重磅规划为新能源汽车行业未来15年发展指明方向，业内认为，新能源汽车产业链将迎来重大机遇。

当天，受规划发布预期等因素影响，新能源汽车板块走强。截至收盘，同花顺新能源汽车板块上涨1.85%，354只个股中248只上涨。新能源汽车产业链上多只个股逆市上涨，胜蓝股份、佰奥智能、汇川技术、通合科技等多只个股涨停。

政策需求双轮驱动

《规划》提出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

面向2035年，《规划》提出，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

电动化、智能化已成为我国汽车产业发展不可逆转的战略方向。工业和信息化部副部长辛国斌不久前在2020世界新能源汽车大会上表示，新能源汽车和智能网联汽车，将是推动中国品牌向上的发展方向。

近年来，在能源变革的大背景下，依靠技术革新和产品迭代，新能源汽车行业结构性变化日渐凸显。业内人士指出，在政策和需求的双轮驱动下，新能源汽车行业复苏明显。

中汽协统计数据显示，9月我国新能源汽车产销同比显著提升。今年9月，我国新能源汽车产销量分别达13.6万辆和13.8万辆，环比增长28.9%和26.2%，同比增长48%和67.7%。不仅如此，自2015年以来我国新能源汽车产销量、保有量连续五年居世界首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。

山西证券分析指出，《规划》有望进一步优化国内新能源汽车行业发展环境，推动产业持续发展；另一方面，随着政策推动以及整车厂持续加大在新能源汽车领域的布局，加上特斯拉示范效应等多因素带动下，国内新能源汽车产业链布局有望持续完善，产品竞争力持续加强。

产业链投资机会显现

《规划》提出，构建新型产业生态。以生态主导型企业为龙头，加快车用操作系统开发应用，建设动力电池高效循环利用体系，强化质量安全保障，推动形成互融共生、分工合作、利益共享的新型产业生态。

同时，将推动产业融合发展，完善基础设施体系。《规划》提出，推动新能源汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合，促进能源消费结构优化、交通体系和城市智能化水平提升，构建产业协同发展新格局。加快推动充换电、加氢等基础设施建设，提升互联互通水平，鼓励商业模式创新，营造良好使用环境。

针对建立健全龙头企业、加快车用操作系统开发应用、推动动力电池全价值链发展等，《规划》都作出具体部署。

方正证券指出，在政策推动下，新能源汽车产业链将持续发展，趋势明确。

从日前公布的三季报数据来看，多家新能源汽车产业链公司第三季度业务快速复苏。以宁德时代为例，公司前三季度实现营收315.22亿元，同比下降4.06%；实现归母净利润33.57亿元，同比下降3.10%。不过，公司第三季度的营收、净利增速均实现由负转正。胜蓝股份10月29日发布的三季报显示，公司前三季度实现营业收入5.82亿元，同比增长17.27%；归属于上市公司股东的净利润为6821.50万元，同比增长22.42%，复苏态势明显。

工信部新闻发言人黄利斌近日在国新办新闻发布会上表示，目前国内新能源汽车全产业链投资累计超过2万亿元，日益成为经济发展的新动能。

中信建投认为，政策引导新能源汽车技术进步、基础设施建设完善、公共服务领域应用推进，有望持续成为新能源汽车规模高增速、质量进一步提升、满足各类消费者需求能力进一步加强的动力。山西证券分析称，长期来看，新能源汽车竞争关键在于质和价。当前政策端有望持续助力行业提质降本，叠加众多车企加码新能源汽车布局，利好效应下，有望加速电动车普及、动力电池为核心的新能源汽车成本下降、相关零部件国产化进程，进而带动产业链受益。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)