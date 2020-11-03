“双十一”叠加出口猛增 小家电有望实现业绩爆发

11月2日，小家电板块涨幅居前，表现抢眼。同花顺数据显示，当天，白色家电板块上涨2.80%，生活电器板块上涨2.70%。截至收盘，科沃斯涨停、报收68.86元，新宝股份上涨8.74%，美的集团上涨7.10%，北鼎股份上涨5.56%，石头科技、小熊电器涨幅均超过4%。

上半年疫情期间“逆袭”增长的小家电，最近捷报频传。业内人士表示，“双十一”购物节的来临叠加快速增长的出口量，小家电行业有望迎来业绩的强势爆发。

11月2日，京东发布“双十一”首日战报，京东大数据显示，11月1日全天，个人护理小家电成交额同比增长180%，生活电器成交额同比增长200％。此前的10月21日零点，2020天猫“双十一”大幕正式拉开。根据魔镜数据，10月22日当天，在天猫渠道中，科沃斯、九阳、小熊单日预售额同比增长分别为161.79%、95.59%、191.54%。

中国电子信息产业发展研究院发布的《2020第三季度中国家电市场报告》显示，今年7至9月，我国家电市场零售额比去年同期微增1.6%。从具体产品看，空气炸锅、绞肉机、咖啡机等细分功能产品增幅均在30%以上。

开源证券分析称，随着“双十一”大促活动来临，线上销售占比较高的小家电板块有望充分受益，小家电消费有望迎来新一轮高潮。

另一方面，最近国内小家电出口开启“爆单”模式。艾媒网的统计显示，今年上半年，我国电炒锅、面包机、榨汁机等出口同比分别增长62.9%、34.7%、12.1%。

万联证券分析称，国内市场方面，经过疫情冲击，“宅经济＋健康意识”刺激各品类小家电需求的增长。海外市场疫情持续蔓延，供给能力受损，更多订单流向国内家电厂商，鉴于国内疫情趋于稳定，家电供应能力基本恢复，海外订单转移需求旺盛。

强劲的国内外需求拉动下，小家电企业三季报业绩可观。其中，小熊电器前三季度营收同比增45.14%，归属于上市公司股东的净利润同比增92.04%；科沃斯前三季度营收同比增20.25%，净利同比增147.17%；新宝股份前三季度营收同比增33.52%，净利同比增75.38%；北鼎股份前三季度营收同比增17.85%，归属上市公司股东的净利润同比增58.33%；石头科技前三季度归属上市公司股东的净利润也同比增长54.49%。

业内人士指出，结合基本面情况，后续将继续看好小家电板块。

中银证券表示，家电行业正面临多重利好：第一是被疫情打断的竣工逻辑回归，从量上体现为新增需求提升，从价上体现为消费需求向大容量、健康等概念产品的升级；第二是线上渠道维持较快发展趋势有望延续，各品牌商在疫情期间迅速完善电商营销体系，尤其是直播等新型线上营销模式，四季度电商大促帷幕开启，各品牌商有望维持线上渠道的高速增长；第三是经济从疫情影响中逐步恢复后，消费力也随之回升，主要体现在必选家电消费完成后，长周期内对多元化家电的购置需求上升。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)