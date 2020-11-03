原标题：荷兰光刻机企业阿斯麦亮相进博会

新华社上海11月2日电（记者周琳）作为全球芯片光刻技术的佼佼者，荷兰光刻机生产企业阿斯麦（ASML）以“光刻未来，携手同行”为主题，即将亮相第三届进博会高端装备展区，呈现整体光刻解决方案。

光刻机是芯片制造中最重要的设备之一。“我们在中国大陆地区大大小小装机已经有700台，很多芯片制造企业都是我们多年的合作伙伴。”阿斯麦全球副总裁、中国区总裁沈波说，2020年第二、第三季度，公司发往中国大陆地区的光刻机台数超过了全球总台数的20%。

参加进博会，对阿斯麦而言，最大的契合点在于“开放合作”的理念，以及芯片行业全球开放协作的整体特点。

“我们参加进博会是为了表达我们的立场，对开放合作、携手创新的支持。”沈波认为，芯片是目前全球化分工最细致的行业，开放协作是最重要的理念，它能以最高的效率推动技术进步。

沈波介绍，阿斯麦的产品，85%的零部件是和供应链共同研发。开放的生态系统能让企业在全世界找到最好的供应商，包括光学器件、机械装置等。一个系统内部，大家分工协作最有效率，芯片技术越来越有竞争力，人们才能消费到价格更低、性能更好的电子产品。“只有开放才能最有效地创新，关起门来效率是非常低的。”沈波说。

芯片行业发展正迎来发展的新机遇，海量数据、云端计算、人工智能正不断带来新的应用和服务，中国活跃的需求正在全方位提振全球芯片市场。

在沈波看来，随着5G、人工智能、大数据、物联网的发展，催化出超乎想象的各种应用，对芯片性能提出了更高要求。光刻解决方案的重要性与日俱增，为提高产品良率和生产效率提供了大量的机会，可以帮助行业持续提升芯片价值和降低生产成本。

“我们认为，中国大陆的芯片市场在不断扩展，芯片制造行业在中国正进入快速发展的新阶段。”沈波说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)