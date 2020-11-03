新华社上海11月2日电 题：携手共“进” 开放共赢——写在第三届中国国际进口博览会开幕之际（简版）

新华社记者宿亮 魏建华 何欣荣

浦江潮涌，世界瞩目。第三届中国国际进口博览会如约而至，为疫情阴霾、衰退乌云笼罩下的世界经济带来亮色。

中国盛会，东方之约。人们将见证开放中国的强大韧性和旺盛活力，感受中国构建新发展格局、与世界携手共进共赢的决心与诚意，唱响捍卫多边主义、联通全球贸易的大合唱。

疫情下，凝聚抵御风雨的力量

“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。”“狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。”国家主席习近平在首届进博会开幕式上以大海比喻中国经济。经历两年的风雨和波折，今天更能体会这段话的深意和内涵。

经贸摩擦此起彼伏，保护主义关门筑墙，新冠疫情突袭而至，世界经济在不确定性中艰难行进。美国《纽约时报》直言，世界正遭遇“大萧条以来最糟糕的经济下行”。

面对复杂严峻形势，中国统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策应对力度，成为穿透疫情阴霾、实现正增长的主要经济体，为世界经济复苏播下希望的种子，也让饱受疫情等负面因素冲击的全球中小企业看到宝贵商机。

中国经济以海纳百川的气质，敞开大门拥抱来自全球各地的大小企业，帮助它们实现自身发展梦想。

“进博会是中小企业进入中国市场的绝佳平台。”联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心执行主任阿兰查·冈萨雷斯说。过去两届进博会，这家贸易促进机构都组织了来自全球20多个最不发达国家的约100家中小企业参展。

全球疫情背景下，世界经济前景不明。国际经济界的一个普遍共识是，中国14亿人口所形成的超大规模市场优势和巨大内需潜力，将为迷雾重重的世界经济提供宝贵的动力和机遇。

变局中，奏响开放合作的强音

“坚持‘拉手’而不是‘松手’，坚持‘拆墙’而不是‘筑墙’”，在第二届进博会上，习近平主席以生动的话语，呼吁各国以开放求发展，深化交流合作，不断削减贸易壁垒，坚决反对保护主义、单边主义。

开放合作、开放创新、开放共享。立足于同世界交融发展的中国方案，早已内化为这个发展中大国的行动自觉。习近平主席指出，过去40多年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放的条件下进行。

“我们的核心战略是与中国一起发展。”前来参展的霍尼韦尔公司全球高增长地区总裁沈达理说。这家跨国公司将在进博会上发布一系列创新技术与产品。

本届进博会吸引众多世界500强和行业龙头企业参展，平均展览面积比第二届增加14%，还有一批企业签约参展未来三届进博会。世界工业电气行业十大品牌、工程机械六大品牌、打印行业五大品牌企业都出现在参展商名单上。

置身进博会，人们可以分明感到，开放合作正汇聚成一股跨越国界的大潮。

新趋势，启动创新发展的引擎

“新”生活、“酷”科技、“最”潮流，透过本届进博会上“全球首发、中国首展”的新产品、新技术、新服务，人们将触摸全球绿色产业、数字经济、人工智能等新经济、新业态的最前沿，感受中国构建新发展格局、推动高质量发展的跃动脉搏。

云报名、云签约、云路演，让全球企业在云端“屏对屏”交流；首次开设公共卫生防疫、节能环保、智慧出行等专区，其中公共卫生防疫专区面积达到1.2万平方米；汽车展区成为一系列新设计、新材料、新应用的密集发布地；全球上千家食品和农产品参展商将“占据”三个展馆，绘就“全球美食地图”……

以“进口”谋“共进”，以开放促发展，进博会成为各国企业观察中国发展新格局、中国经济新动向的瞭望台。

“进博会展示了在疫情防控常态化下开展经贸活动的新模式。”施耐德电气全球执行副总裁尹正说，“不同的经济主体在这里加强交流与合作，为世界经济发展拓展新空间。”

透过进博会的窗口，人们可以看到中国经济的“蓝海”波澜壮阔：通过建设自由贸易区、贸易港打造开放新高地；持续放宽市场准入，缩减负面清单，优化营商环境；深化多双边合作，加快中欧投资协定等高标准自贸协定谈判进程；持续推进共建“一带一路”，向着高标准、惠民生、可持续目标不断前进……

面对新冠肺炎疫情等全球性挑战，中国坚定不移奉行互利共赢开放战略，不断推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体，让中国发展更好惠及世界。

“进”而有为，“博”采众长。进博会再启程，汇聚起促进全球共迎挑战、共同发展、共享繁荣的强大力量。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)