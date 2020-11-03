新华时评：办好进博会，助力“双循环”

新华社上海11月2日电 题：办好进博会，助力“双循环”

新华社记者郑钧天

展区面积增加近3万平方米、展品规模持续扩大……在全球新冠肺炎疫情持续蔓延、世界经济前景不明的背景下，第三届中国国际进口博览会如期举办意义非同一般。

值得注意的是，世界500强和行业龙头企业参展的意愿尤为强烈。绝大部分去年参展的500强企业今年不仅继续参展，参展面积也大幅增长，有近百家企业甚至已经预定了未来三届的展位。

进博会不是独唱，而是大合唱。一些欧美参展国的展区面积甚至增长三成以上。世界上绝大多数国家和地区以及企业，将进博会视为平台和机遇，这无疑是对当前逆全球化思潮、单边主义抬头等现象最有力的回应。

举办进博会，既释放了坚定扩大开放、共享中国大市场的积极信号，更是服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

进博会作为联通国际国内市场的重要窗口和重要纽带，全球的买家卖家在此汇聚，其溢出效应正在中国14亿人口所形成的超大规模市场释放并呈持续扩大之势——很多“进博同款”产品已搭建起完善的国内流通渠道，不少进口食品更是成为中国老百姓的“家常菜”。

高质量供给引领和创造新需求，是畅通国内大循环、促进国内国际双循环，全面促进消费、拓展投资空间的重要手段。进博会平台已成为一个有效载体，推动我国经济向更高质量发展，更好地满足人民对美好生活的向往。

当前，经贸摩擦不断，保护主义筑墙，新冠肺炎疫情带来广泛深刻的影响，但中国开放的大门仍越开越大。

第三届进博会的如期而至，向世界宣告了我国推进更高水平开放和不断推动建设开放型世界经济的坚定决心。进博会不仅要办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)