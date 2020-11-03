大连万科大都会星海项目210米塔楼核心筒顺利封顶

近日,随着最后一斗混凝土浇筑完成,中建铁投集团发展公司承建的大连万科大都会星海项目210.1米B塔楼核心筒顺利封顶,为美丽的大连星海湾再添一座地标建筑.
大连万科大都会星海项目位于辽宁省大连市沙河口区体坛路,总建筑面积75000平方米,高210.1米,其建筑外观为不规则半扇形,为核心筒与钢框架结构。
项目采用液压爬模体系及立体交叉式施工工艺进行施工,有效地拓展了施工作业面,显著提高了施工工效;项目核心筒为异形结构,整体呈现扇形,采用特制大钢模,与核心筒弧形墙面完美贴合,混凝土成型效果好。
项目为超高层建筑,坐落于商业区,人口密集、场地狭小、施工难度大,安全保障尤为重要。项目按照公司安全管理要求,全面落实标准化管理动作、标准化场地规划及标准化安全防护设施,确保高空作业安全可靠。先后获得了全国安全生产标准化工地,辽宁省、沈阳市安全生产标准化工地,省优秀质量管理小组等荣誉。
据了解,该项目预计12月31日完成外框主体结构封顶,将于2021年年底交付。(通讯员:王雪莹 佟春澎)
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