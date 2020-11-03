海信贾少谦：全场景、全业态、全智能的智慧新生活昭示未来

海信集团总裁贾少谦
“真正属于未来的智慧生活必然是多元、全域且全面的，必须是完全打通家庭、社区和城市的全场景、全业态、全智能的新生活方案，是智慧城市、友好社区与品质家庭的无缝连接与融合。”11月2日，海信集团总裁贾少谦在海信智慧新生活战略发布会上宣布，海信将全面启动与其他企业完全不同的“1×3×N”智慧新生活战略，“以生态屏构建屏幕之网”彻底打通家庭社区和城市，为用户提供至简品质有爱的智慧新体验。
“对于人类未来的智慧生活场景，很多企业都提出了相关的布局和规划。”贾少谦表示，经过多年产业布局调整与技术攻坚，海信认为智慧生活不只是智慧家庭，真正属于人类未来的智慧生活必然是走出客厅卧室和厨房走向社区与城市，无时无刻无处不在。
贾少谦表示，“1×3×N”即一屏、三域、全业态。一屏指海信以屏为介质打通屏、网、云构建海信屏幕之网；“三域”即海信爱家、海信信我家、海信智通城三个平台，分别代表了海信智慧家庭、智慧社区到智慧城市这三大领域的布局；“N”指全场景、全业态、全智能的智慧新生活解决方案。
“未来，每一个表面都有可能是显示和交互的终端，这些显示终端将为我们日常的各种生活场景，包括家庭、社区、城市提供更加便捷、全面的智慧生活服务”。 海信集团副总裁于芝涛在发布会上表示，显示技术是海信核心技术中的核心，海信显示产品将从智能电视全面升级为“生态屏”，“生态屏”不仅可以提供观影、云游戏、教育、健身、短视频分享、NAS私有云等家庭场景的服务，也可以提供远程会诊、小区物业等社区场景的服务，还可以提供出行导航、课堂教育、远程会议等城市场景的服务，彻底打通了家庭社区和城市，成为人们生活场景连接的入口和服务的载体，并以人为中心对家庭、社区、城市每个情景需求构建起一张屏幕之网。
“未来的美好生活一定是从产品到场景再到情景的跨越，一定会最终指向‘人的幸福’这个根本。”贾少谦表示，这是未来5到10年落地海信智慧生活这一核心战略始终秉承的核心原则。而海信提出的云脑技术架构，跨媒体、全场景的自然友好的人机交互技术以及独特的系统可信赖技术，将支撑海信全场景智慧新生活全面落地。 （毕磊）
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