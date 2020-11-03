思爱普纪秉盟：进博会如期举行为全球商界注入极大信心

SAP全球执行副总裁、大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）。（受访者供图）
人民网北京11月3日电 （记者梁军）“如期举办上海进博会，这本身就充分表明了中国的努力和决心，也给全球商界注入了极大信心。” 近期，欧洲软件公司思爱普（SAP）全球执行副总裁、大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）接受人民网记者专访时如是说。
“由于成功控制了疫情的蔓延，并采取了有效的经济刺激措施，中国前三季度经济增长由负转正，特别是第三季度经济增速加快，同比增长4.9%。”纪秉盟表示，中国经济发展的亮眼表现，成为全球经济复苏关键力量。
纪秉盟高度评价进博会对于思爱普的意义。“思爱普将进博会视为世界水平的全球贸易平台，进博会释放了一个明确的信息，即中国将继续引领全球化，并为跨国公司创造良好的营商环境。”他认为，2020年的上海进博会将比以往办得更大、更好、更创新。
纪秉盟介绍，本届进博会期间思爱普将为与会代表提供沉浸式体验，让他们了解数字解决方案是如何帮助打造智慧企业的。
在他看来，随着疫情严重冲击着全球供应链，人们已经充分地意识到，数字化转型不再是企业可有可无的一个选项，而是势在必行。
“我们看到，那些走在数字化转型前沿的企业，由于他们采纳了新型的数字商业模式，具有更高的自动化程度，在疫情突发时，他们有能力灵活地调整供应链，及时应对危机，并展现出强劲的韧性和竞争力。” 纪秉盟说，思爱普正致力于帮助客户建立高效和韧性的数字供应链，使企业恢复活力、实现盈利，保持可持续发展。
谈及思爱普在中国的市场策略，纪秉盟介绍，公司正在积极地通过先进技术和全球经验，帮助中国客户成为智慧企业。“由于中国在全球供应链中扮演着重要角色，中国企业正在加快数字化转型的步伐，以实现更快的业务成果。”
纪秉盟对人民网记者说，“今年恰逢思爱普在华成立25周年，我们对在中国这一重要市场的长远发展很有信心。进博会期间，思爱普将展示在过往25年里，‘在中国，为中国’的发展历程。期待加强与中国各级政府的交流，加深与中国企业的合作。” 。
谈及过去两届世博会的收获，他说，“思爱普不仅展示了创新技术和数字解决方案，而且与全球企业进行交流，也与中国企业达成了多项重要合作。”
作为世界上第一个以进口为主题的国家级博览会，第三届进博会将于11月4日至10日在上海举办。新冠肺炎疫情下，全球重量级展会纷纷取消，本届进博会显得格外令世界瞩目，无疑将为全球企业创造更多机遇。
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