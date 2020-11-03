商务部：9月我国服务出口增速由负转正

人民网北京11月3日电 （栗翘楚）据商务部网站消息，商务部服贸司负责人介绍2020年前3季度服务贸易发展情况：前3季度，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。

今年1-9月，我国服务进出口总额33900亿元（人民币，下同），同比下降15.7%。其中，出口13995亿元，下降1.5%；进口19905亿元，下降23.5%。主要呈现以下特点：

9月服务出口增速由负转正。9月当月我国服务出口1625亿元，同比增长4.1%，单月增速由负转正。其中，保险服务出口39亿元，增长83.1%；建筑服务出口195亿元，增长56.0%；维护和维修服务出口45亿元，增长27.0%；运输出口336亿元，增长21.8%。

服务贸易逆差大幅减少。前3季度，我国服务出口降幅趋稳，出口降幅小于进口22个百分点，带动服务贸易逆差下降50.0%至5910亿元，同比减少5901亿元。

知识密集型服务贸易占比提高。1-9月，我国知识密集型服务进出口14931亿元，同比增长9.0%，占服务进出口总额的比重达到44.0%，提升10个百分点。其中，知识密集型服务出口7795亿元，增长8.6%，占服务出口总额的比重达到55.7%，提升5.2个百分点。知识密集型服务进口7136亿元，增长9.4%，占服务进口总额的比重达到35.8%，提升10.8个百分点。

旅行服务进出口明显下降。疫情持续蔓延使世界范围内旅行服务进出口受到严重影响。1-9月，我国旅行服务进出口8064亿元，同比下降46.3%，拖累服务贸易整体大幅下降。剔除旅行服务，前3季度我国服务进出口增长2.4%。

商务部服贸司负责人表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，部分国家和地区出现反弹。世界经济衰退，国际需求萎缩，贸易摩擦时有发生，我国服务贸易稳定发展仍面临不少挑战。下一步，商务部将积极贯彻落实十九届五中全会精神，抢抓数字经济机遇，稳妥应对各项挑战，推动服务贸易高质量发展，助力形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

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