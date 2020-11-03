电商热点：“数字乡村”开启试点建设 百姓民生拥抱新消费

人民网北京11月3日电(记者毕磊) 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：“数字乡村”开启乡村振兴新动能，四部门联合约谈蚂蚁集团有关人员，铁路部门启动双11电商运输。

1、“数字乡村”开启乡村振兴新动能

中央网信办等七部门部署开展国家数字乡村试点工作以来，“试点建设”和“试点经验”正为数字乡村建设探索出一条条新道路。据悉，入选国家数字乡村试点名单的地区，将从开展数字乡村整体规划设计、完善乡村新一代信息基础设施、探索乡村数字经济新业态、探索乡村数字治理新模式、完善“三农”信息服务体系、完善设施资源整合共享机制、探索数字乡村可持续发展机制等多个方面开展试点建设。

2、四部门联合约谈蚂蚁集团有关人员

中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。蚂蚁集团回应称会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。

3、上海市政府联合京东11.11在沪发放20亿消费券

上海市商务委近日宣布，上海市政府联合京东在沪举行京东11.11大促上海消费券发放活动，投放20亿额度消费券，为在沪消费者提供购物折上折的优惠，从而促进上海消费市场增长。

4、铁路部门启动双11电商运输 首次试点复兴号整列装运快件

自11月1日始，铁路“双11”电商黄金周运输服务将正式启动，运输期限从往年的10天延长为20天，时间持续至11月20日。

5、云南电视台将联合字节跳动推直播带货综艺

近日，云南广播电视台与北京字节跳动公司合作打造的新媒体孵化园正式揭牌，双方将在优质内容赋能、新媒体运营、电商直播发展等方面进行合作，推出三个原创金牌综艺IP，即为抖音平台专属定制的《颤抖吧 音浪》、民族文化创新类的《丝路云裳2》，以及原创直播带货类的《超级选品官》。

6、拼多多：未来两年将培育50个亿级化妆品新品牌

11月2日，拼多多宣布联合丹姿集团推出国货化妆品新品牌“萃润”。据悉，丹姿是继珀莱雅、欧诗漫、上美、百雀羚之后第五家本土化妆品巨头加入拼多多新品牌计划。拼多多副总裁陈秋表示，未来两年拼多多将扎根中国化妆品产业带，培育50个亿级化妆品新品牌，其中10个10亿级化妆品新一线品牌。另外陈秋预计到明年10月将有超过50%的本土一线化妆品企业加入新品牌计划。

7、阿里面向淘宝卖家推出短视频剪辑工具“亲拍”APP

阿里面向淘系商家推出了一款短视频拍摄剪辑工具“亲拍”APP，该产品已于30日上架到苹果APP Store应用商店。据悉，亲拍App是一款面向淘宝卖家的短视频剪辑工具，核心提供跟拍、剪辑等视频功能，卖家可以通过亲拍快速实现视频内容的创作和剪辑。这也是继抖音“剪映”、B站“必剪”、爱奇艺“随刻创作”、快手“快剪”、腾讯“秒简”之后，又一款头部短视频平台自有的剪辑工具APP。

8、快手推出“双百计划”将联合京东开启200小时超长直播带货

近日，快手表示为了给用户带来不同的消费体验，今年11.11期间，将携手京东打造“老铁热爱季”，通过“达人预热+直播接力”的方式，配合京东海量好货产品实力，挑战超长直播200小时，陪伴上亿老铁一同拥抱新消费。

(责编：毕磊、夏晓伦)