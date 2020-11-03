友邦人寿获批开始筹建四川分公司

人民网北京11月3日电 11月2日， 友邦保险集团欣然宣布友邦人寿保险有限公司（友邦人寿）已获得中国银行保险监督管理委员会（中国银保监会）批准，开始筹建四川分公司。这将是友邦保险于今年7月在中国内地成功设立独资人身保险子公司后获批筹建的首家分公司。

友邦保险集团首席执行官兼总裁李源祥先生表示：“我们非常高兴获批筹建友邦保险在中国西部的首家分公司，此批复体现了大家对友邦保险寄予的信任及信心，我们将努力为区域内寿险业可持续发展做出持久贡献。我们很荣幸有机会为更多家庭提供友邦保险的保障产品及服务，并与我们的社区共享更美好的发展成果。”

友邦人寿执行董事及总经理张晓宇先生表示：“我们很荣幸获此批复。四川是一个快速发展的省份，也是友邦保险在中国内地拓展计划中的重要地区。我们将致力参与及推动四川省和中国西部金融行业的进一步发展，帮助更多中国大众实践健康、长久、好生活。”

友邦保险的历史可追溯至1919年的上海，并在中国经济改革和金融行业开放后于1992年重返中国内地。友邦保险而今又成为首家获批在中国内地设立外资独资人身保险公司的企业。友邦人寿目前在上海、北京、广东、深圳、江苏、天津和河北设有分支机构。

友邦人寿现已根据相关政策和规定开始在成都筹建四川分公司，该分公司将在完成筹建获得最终监管批准后开始运营。

(责编：车柯蒙、孙阳)