2020第二届中国医师公益大会在京举行

人民网北京11月3日电 10月31日，2020第二届中国医师公益大会在北京举行。本次大会由中国农工民主党中央指导和支持，中国初级卫生保健基金会、北京康盟慈善基金会、北京生命绿洲公益服务中心联合主办。本次大会的主题为：“同呼吸，共命运”，旨在为宣传抗击新冠疫情期间医护人员作出的卓越贡献，社会各界携手推进的公益项目，树立公益项目标杆及慈善医务人员榜样，推动和谐医患关系的建立。

“医务人员是新时代最可爱的人，医务人员的初心‘健康所系、生命相托’一直没有改变。”中国工程院院士钟南山院士在大会致辞中对广大医务工作者的辛勤付出给予最大的肯定，“但单纯是由医生或者护士参与的公益活动是远远不够的。”钟南山进一步指出，医疗公益行动不仅是医生或者在公益活动中的个体行为，健康中国2030规划纲要提出把"共建共享"作为建设健康中国的基本路径，指明了健康中国的实现，需要多方力量参与。

“长期以来，一代又一代中国医师们怀着深厚的家国情怀，凭借高尚的医德、精湛的医术，传播医学文明，推动医疗公益事业发展，全心全意为人民健康服务。”农工民主党中央主席陈竺在主旨演讲中表示。陈竺分享了三点切身体会：一是要大力弘扬和践行伟大抗疫精神，争做新时代的好医生；二是要积极投身医师公益事业，为健康中国建设贡献力量；三是要坚守医师责任使命担当，努力推动构建人类卫生健康共同体。

中国工程院院士王辰在大会上就“弘扬抗疫精神，发展医学卫生健康事业”的主题发表了相关见解，并在医学教育的相关问题上提出了独到的建议。中国工程院院士李兰娟在大会演讲中分享了在抗疫过程中将大数据、人工智能等科技手段应用到这次疫情防控的经验。

此外，与会领导与嘉宾共同见证了中国医师公益大会“全民健康传播行动”的启动；中国初级卫生保健基金会肿瘤规范化推广应用专业委员会成立仪式；以及中国初级卫生保健基金会圆心公益基金成立授牌。

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