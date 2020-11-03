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蚂蚁集团暂缓上市彰显保护投资者利益的坚定决心

2020年11月03日21:35  来源：经济日报新闻客户端
 

近期，围绕金融监管与创新引发的议论，引起监管层关注。顶着史上最强、本年度全球最大IPO之名的蚂蚁集团，被暂缓上市了，一石激起千层浪。

上交所官网截图

此前，蚂蚁集团经过各方批准，按相关程序走到现在，正在静候上市。蚂蚁集团启动上市以来，也广受市场关注。近期，有关方面经过进一步了解，发现了相关问题。本着发现问题，解决问题，一切从维护金融消费者权益、保护广大投资者利益的角度出发，监管层决定让蚂蚁集团暂缓上市。

蚂蚁集团上市按下“暂停键”，引发境内外一些人士的猜测和议论。监管部门秉持资本市场“公开公平公正”原则，发现问题、正视问题，就要坚决纠正问题、解决问题。蚂蚁集团已完成上市定价，可谓是全民关注，参与初步询价的投资者众多，涉及数以百万计的股民的切身利益。暂缓蚂蚁集团上市，正是为了更好维护金融消费者权益，维护投资者利益，维护资本市场的长期健康发展。蚂蚁集团当务之急是按监管部门的要求，切实抓紧整改。

维护投资者特别是中小投资者合法权益，是资本市场监管层的根本职责。暂缓蚂蚁集团上市，是依据注册制相关规定，要求拟上市企业在增加信披透明度方面做出实际行动，以切实维护金融市场健康稳定发展。相关企业应该在依法经营、防范风险、社会责任等各方面都作出表率。

事实上，只有投资者的合法权益得到更好保护，优质上市公司才能在资本市场上获得更多资源支持，中国资本市场才能持续健康发展。此事彰显了资本市场的严肃性，向市场发出明确信号：注册制下，资本市场每个环节都有完善的市场规则、严肃的监管手段。市场各参与主体必须尊重规则、敬畏规则，谁也不能例外。（金观平）

(责编：杨光宇)
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