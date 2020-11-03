原标题：2020环鄱精英赛新余仙女湖站 鸣笛开赛

爱在仙女湖，情定环鄱赛。10月31日上午，随着汽笛鸣响，2020环鄱阳湖自行车精英赛第六站在新余市仙女湖风景名胜区正式开赛。300余名自行车手参加了本站比赛。

江西省体育局副局长张祖平，新余市人民政府副市长陈文华，新余市人民政府副秘书长许春忠，江西省体育局宣教处处长钟进华，新余市体育局党组书记黄立新，新余市体育局局长宋三保，仙女湖区委书记周俊华，仙女湖区管委会主任章丽萍，江西省体育发展有限公司董事长沈红斌等领导为参赛运动员发令。

仙女湖是我国最早具有详细文字记载“七仙女下凡”传说的溯源地，也是“中国七夕情人节”的发祥地，具有引人入胜的自然风光和源远流长的历史人文。特色山水赛道是此站赛事的亮点之一。10月的仙女湖，正是橙黄橘绿，适宜运动的好时候。

当日，自行车选手们从新余市迎仙路出发，途经仙女湖大道，沿着环湖路的爱心赛道，骑向风景宜人的仙女湖凤凰湾景区，一路风光秀丽，景色宜人。同时，22.8公里赛程中，仙女湖畔曲折多弯的环湖路要求车手们精神高度集中。

“环鄱赛”被国家旅游局和国家体育总局联合授予“国家体育旅游精品赛事”，已成为江西省对外宣传的一张靓丽名片。环鄱精英赛由江西省人民政府主办，江西省体育局及11个设区市承办，大赛从9月26日至12月6日期间举行。赛事采取分站、地区积分制形式进行，并设置赛事总奖金55万元，总参赛人数预计4000余人次。今年鉴于当前国内外疫情防控形势仍然复杂严峻，境外输入性疫情风险很大，在此背景下，2020第十一届环鄱阳湖国际自行车大赛改为举办2020环鄱阳湖自行车精英赛。本次赛事只允许省内选手参加，不再邀请境外和省外运动员参赛。

经过一个多小时的激烈角逐,最终来自速盟SuperTen车队的范伟夺得男子公路精英组冠军；iGPSPORT中国车队的蔡正卿夺得男子山地精英组冠军；路客车队张金根获得男子山地大师组冠军。在女子组的较量中,来自景德镇市自行车运动协会祺洋航车队的王祥梅夺得女子山地精英组冠军。

环鄱赛推动了新余市全民健身热潮。近年来，新余市的群众体育运动受其影响蓬勃发展，人均占有体育场地面积1.91平方米，“每天健身一小时，幸福生活一辈子”的全民健身理念深入人心。到目前为止，新余市共有自行车俱乐部8个、会员500余名。自行车运动已成为全市一项群众基础广泛的全民健身活动品牌，成为全市一道亮丽的城市风景线，成为展示全市城市特色的新名片。如今，国家全民健身的氛围愈发浓厚，大家从传统的旅游开始走向特色旅游，“带着跑鞋去旅游”，成了很多人的生活方式。

多年环鄱赛的发展历程，新余仙女湖站在延续专业赛事组织、专注选手体验的基础上，致力于更加精心的组织、贴心的服务。同时环鄱赛进一步提升了新余市仙女湖区的影响力和美誉度，培育成为助推体育、文化、旅游和城市发展相融合的经济增长点。新余市仙女湖区通过积极探索“体育+旅游”模式，让中国了解仙女湖，让仙女湖走向世界。

(责编：夏晓伦、毕磊)