备战双十一，广汽传祺与大搜车如何玩转“数字化直销”？

"双十一"前哨战日趋白热化，各大车企均全力以赴，以冲刺年度销量目标。近日，广汽传祺便与大搜车签署新零售战略合作协议，双方将共同推进直销业务的发展，并同步发布了联合定制的GS3 POWER红动版与炫动版车型。

经过几年的发展，新零售已经不再是新鲜的词语。自2018年汽车市场进入存量时代，新零售便成为汽车产业转型的方向和车企拓展增量市场的关键。在双十一大战一触即发的前夕，广汽传祺为何选择大搜车作为战略合作伙伴来布局新零售呢？

数字化直销冲刺双十一

大搜车创始人兼CEO姚军红曾表示，在车市下行期，汽车电商平台与汽车厂商、4S店的关系会更紧密。事实上，广汽传祺与大搜车从2018年便开始合作。据广汽传祺汽车销售有限公司副总经理曾翼透露，自2018年以来，广汽传祺通过大搜车新零售渠道已经销售了近20000辆车。

可见，双方的合作经过了市场的考验，此次合作更像是一次升级。对于广汽传祺而言，选择大搜车有着最直接的理由——大搜车构建的国内最大的汽车新零售网络。大搜车以SaaS系统为切入点，已经数字化了全国60%以上的汽车零售商，旗下的全国连锁社区店覆盖了2000多个区县。通过打通线上与线下渠道，大搜车能够直接帮助车企推动渠道下沉、覆盖拥有巨大消费潜力的小镇青年，从而带来市场增量。

受到疫情影响，今年汽车流通市场依赖线下的短板愈发明显。重配汽车流通市场的“人货场”，探索生产、流通和营销端的转型路线，成为车企们思考的关键问题。基于此，大搜车也对新零售进行了升级，联合众多车企探索数字化直销模式。例如，上半年吉利汽车与奇瑞汽车先后与大搜车达成战略合作协议，推进汽车直销业务。在该模式下，发售车辆采用“一口价”的定价方式，全国采用统一定价，让信息高度透明；同时，借助线上与线下场景的连接，创新和丰富营销手法；而在交易环节，则通过线上下单、线下提车来让购车流程更加高效便捷。

在今年618系列活动中，大搜车便联合车企对直销一口价模式进行了验证。在线上，「万场直播排位赛」让直播走进工厂；在线下，大搜车在下沉市场组织了上百个城市的线下团购会，通过一系列的创新玩法为车企创造了可观的市场增量。

广汽传祺与大搜车的战略合作，也将很快迎来双十一的验证。为了备战双十一，大搜车旗下的弹个车、wowcar新车直购工厂店将举办好车直购节，推出丰富的购车优惠活动。同时，“汽车大电台”全国巡回直播活动，也会与千城门店、百城团购会联动，打通新零售的线上与线下渠道。

大数据驱动新零售未来

广汽传祺与大搜车的战略合作内容，还包括由双方联合定制的GS3 POWER红动版与炫动版车型。如今，新零售已经进入到2.0生态阶段，不再仅仅是线上与线下渠道的连接，更包含大数据驱动的产品与服务创新。

在增量时代，汽车消费市场以产品为中心；而在存量时代，市场以用户为中心。姚军红认为，大搜车数字化直销网络带来的海量真实用户数据，能够帮助车企与用户连接，用数据来反哺产品创新和品牌决策。

此次，双方联合推出的GS3 POWER定制版，便是广汽传祺在新零售个性化定制车型方面的首次尝试。广汽传祺基于大搜车的用户大数据，对这款车型进行了多方位的个性化定制，在动力、配置、空间上均有升级。

面对今年双十一，广汽传祺与大搜车从产品力到数字化直销均有充分准备，最终的成绩单十分值得期待。因为，数字化直销不仅关乎着双十一，更关乎车企乃至整个汽车产业的未来。麦肯锡预测，受疫情影响，今年世界汽车市场销量将会减少20%-25%。而新零售生态的升级以及大数据、云计算、人工智能等技术的发展，将为汽车产业从疫情中恢复、迈入新的增量通道，带来巨大的机遇。

(责编：栗翘楚、孙阳)