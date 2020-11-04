九月服务出口增速转正

本报北京11月3日电 （记者王珂）商务部服贸司负责人3日介绍，前三季度，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。1—9月，我国服务进出口总额33900亿元，同比下降15.7%。其中，出口13995亿元，下降1.5%；进口19905亿元，下降23.5%。

9月服务出口增速由负转正。9月当月我服务出口1625亿元，同比增长4.1%，单月增速由负转正。其中，保险服务出口39亿元，增长83.1%；建筑服务出口195亿元，增长56.0%；维护和维修服务出口45亿元，增长27.0%；运输出口336亿元，增长21.8%。

服务贸易逆差大幅减少。前三季度，我国服务出口降幅趋稳，出口降幅小于进口22个百分点，带动服务贸易逆差下降50.0%至5910亿元，同比减少5901亿元。

知识密集型服务贸易占比提高。1—9月，我国知识密集型服务进出口14931亿元，同比增长9.0%，占服务进出口总额的比重达到44.0%，提升10个百分点。

旅行服务进出口明显下降。疫情持续蔓延使世界范围内旅行服务进出口受到严重影响。1—9月，我国旅行服务进出口8064亿元，同比下降46.3%，拖累服务贸易整体大幅下降。剔除旅行服务，前三季度我国服务进出口增长2.4%。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 10 版）

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